Galicia alcance el mejor balance migratorio de su historia, con un saldo positivo de 83.300 personas en solo tres años

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, participó este viernes en la sesión plenaria del Observatorio Gallego de Dinamización Demográfica en la que dio cuenta de los últimos datos de población que muestran que Galicia continúa un año más con una tendencia positiva al alza tras registrarse un saldo migratorio, según las últimas estadísticas oficiales, de más de 30.000 personas.

Jacobo Rey explicó que los últimos datos publicados esta semana con respeto al año 2024 reafirman la tendencia el alza que se está viviendo en Galicia en los últimos años.

Así, explicó que las cifras muestran un incremento de 30.300 personas que entraron a residir en la comunidad frente a las que salieron, de hecho nos últimos tres años el cómputo fue de 83.300.

En este sentido, el director general recordó que los datos provisionales del año 2025 también inciden en el aumento de la natalidad que se mantiene en positivo; por lo que desde la Xunta, avanzó, se seguirá trabajando para consolidar la comunidad como un referente en los recursos de la infancia, especialmente con las medidas como la gratuidad de las escuelas infantiles o el bono concilia familia que son esenciales para fomentar y apoyar la corresponsabilidad y la conciliación.

Además, el director general hizo hincapié en que estos datos demográficos contrastan con las predicciones establecidas hace diez años al revertir las cifras negativas pronosticadas.

A mayores, este año Galicia conseguir alcanzar una nueva cifra récord de esperanza de vida, que superó por vez primera los 84 años de edad y en los retos que supone para las políticas públicas.

Precisamente, el pleno del Observatorio evaluó un informe elaborado por profesionales investigadores de las universidades gallegas que ahonda en la longevidad y el envejecimiento de la población en todo el territorio gallego, al tiempo que se dan a conocer desafíos y posibles necesidades que esto traerá para el futuro.

Por eso, Jacobo Rey explicó que es fundamental a cooperación entre las administraciones y el tejido social para poder crear espacios de diálogo y reflexión que permitan seguir avanzando en una Galicia Calidade que represente los derechos de todas las generaciones.