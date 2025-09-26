Galicia y Cataluña intercambian estrategias en materia de I+D+i para "fortalecer ambos ecosistemas científicos"

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y su homóloga catalana, la conselleira de Investigación e Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Galicia y Cataluña han intercambiado este viernes estrategias y políticas públicas en materia de I+D+i y han evaluado posibles vías de colaboración con el objetivo de "fortalecer ambos ecosistemas científicos y universitarios".

Así lo ha desgranado este viernes el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, que ha mantenido una jornada de trabajo con su homóloga catalana, la conselleira de Investigación e Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat.

En concreto, han hecho un recorrido por las instalaciones del ecosistema gallego de investigación con el objetivo de conocer los centros de investigación de esta red y, a su vez, hacer un intercambio de experiencias.

"Creo que la colaboración y el intercambio de buenas prácticas siempre es positivo para sacar nuevos aprendizajes y para poder mejorar. Y creo que el hecho de que aprendamos unos de los otros solo tiene resultados positivos", ha asegurado ante los medios el responsable gallego de Educación.

En esta línea, ha agradecido el interés de su homóloga por el modelo de gestión que desarrolla Galicia, un modelo "con buenos resultados en los ámbitos de la ciencia y de la innovación y con redes como la del CIGUS".

Asimismo, ha aprovechado para agradecer la colaboración de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) a la hora de asesorar en el diseño de la futura fundación gallega de atracción de talento investigador de alto nivel, Galtia, que echará a andar en 2026.

Por su parte, la representante de la Generalitat catalana ha agradecido la acogida en Galicia y ha asegurado que es "una oportunidad de trabajo conjunto en favor del talento, la innovación y el progreso compartido".

"Tenemos mucho que aprender de Galicia, en el camino de la I+D+i se precisan modelos y aquí los tenéis, modelos que funcionan y con resultados muy importantes", ha añadido Montserrat.

Con todo, ha incidido en que la jornada de este viernes "permite fortalecer ambos ecosistemas científicos y universitarios y, al mismo tiempo, reforzar el papel de la investigación como motor de oportunidades para la ciudadanía, con un reto compartido: impulsar la innovación y el talento que genera conocimiento y valor".

Así lo han destacado en declaraciones ante los medios en el centro de investigación empresarial de Mestrelab, un centro de reciente apertura que está especializado en software científico y centrado en diseñar nuevas herramientas digitales para los sectores farmacéutico y biotecnológico.