El Galicia Fest hace sold out de entradas diarias y abonos en su primera edición

VIGO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Galicia Fest ha colgado el sold out tras agotar todas las entradas diarias y abonos para su primera edición. El evento se celebrará este viernes y el sábado 30 de agosto en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo.

Tal y como ha recordado el festival en una nota de prensa, los artistas que actuarán este viernes 29, son Dani Fernández, Mikel Izal, Dorian, La Habitación Roja, Samuraï, Sexy Zebras y Éxtasis.

El sábado, día 30, el cartel está encabezado por Beret y Leire Martínez, a los que se suman Fredi Leis, Hey Kid, Maldita Nerea, Marlon, Noan y Paula Koops.

Junto a ellos, estarán presentes los DJ's Adrián Gold, AFFA Music, Bea Fernándes, Carlos Trini, David Ribeiro, Diego Mariño, DJ Charlie, José Gómez, Khris Guez, Toni Seijas, TuyYo DJ y Víctor Rivas.