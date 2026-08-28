Galicia mantiene el liderazgo en la escolarización de niños de 0 a 3 años por cuarto curso consecutivo

Archivo - Una niña en la calle en la desescalada en Galicia. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Galicia mantiene el liderazgo en la tasa de escolarización de 0 a 3 años por cuarto curso consecutivo, con un 64%.

En un comunicado y en base a los datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes referentes al período lectivo 2026-2026, la Xunta destaca que se consolida este primer puesto, con 14 puntos por encima de la media nacional.

Galicia es la única comunidad autónoma que está por encima de la barrera del 60% en niveles de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil y supera en casi 20 puntos el objetivo de la Unión Europea para el año 2030, que es del 45%.

Así, apuntan, las cifras colocan a Galicia como referente en el apoyo a las familias y a la infancia y son posibles gracias a medidas como la gratuidad de las escuelas infantiles.

La gallega fue la primera comunidad de España en poner en marcha esta iniciativa y el nuevo curso, que comenzará el próximo 7 de septiembre, será el quinto en el que las familias no pagarán nada por la atención educativa de sus hijos, los lleven a una escuela 0-3 pública, de iniciativa social o privada.

La Xunta destina 68 millones de euros de fondos propios a financiar la gratuidad, de la que se pueden beneficiar más de 32.000 familias.