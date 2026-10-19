Galicia movilizará más de 400 millones de euros hasta 2028 para industrializar la innovación empresarial

Archivo - La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana - DAVID CABEZON @ XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta movilizará 401,9 millones de euros hasta 2028 en la primera Estratexia Galega de Innovación Empresarial, denominada 'Galicia, fábrica de innovación', para convertir el conocimiento y la tecnología desarrollados en la comunidad en nuevos productos industriales y empleo cualificado.

El plan contempla una posible prórroga hasta 2030, según ha anunciado este lunes la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consello de la Xunta.

La estrategia busca cambiar el modelo de apoyo público a las empresas, identificando sus necesidades y su grado de madurez innovadora para adaptar las ayudas y los instrumentos financieros. Se estructura en cuatro ejes: activar la innovación empresarial, potenciar el crecimiento de las compañías, conectar el ecosistema innovador gallego y adaptar la financiación a sus necesidades.

El eje con mayor dotación contará con 231,9 millones de euros e incluye el programa 'Industrializa la Innovación', con 66,5 millones, para promover proyectos impulsados por centros tecnológicos y consorcios empresariales que culminen en la fabricación de productos en Galicia.

Entre las medidas anunciadas figuran también ayudas para incorporar profesionales cualificados a las pymes, financiar la compra de productos desarrollados por 'start-ups' gallegas y facilitar la inversión en proyectos innovadores.

La Xunta prevé asimismo crear un índice propio de innovación empresarial y una identidad digital que permita reducir las cargas administrativas.