Galicia movilizará más de 400 millones de euros hasta 2028 para industrializar la innovación empresarial

La estrategia prevé 66,5 millones para impulsar proyectos que conviertan la tecnología gallega en productos industriales y empleo cualificado

Archivo - La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana
Archivo - La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana - DAVID CABEZON @ XUNTA - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 19 octubre 2026 14:13
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Xunta movilizará 401,9 millones de euros hasta 2028 en la primera Estratexia Galega de Innovación Empresarial, denominada 'Galicia, fábrica de innovación', para convertir el conocimiento y la tecnología desarrollados en la comunidad en nuevos productos industriales y empleo cualificado.

   El plan contempla una posible prórroga hasta 2030, según ha anunciado este lunes la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consello de la Xunta.

   La estrategia busca cambiar el modelo de apoyo público a las empresas, identificando sus necesidades y su grado de madurez innovadora para adaptar las ayudas y los instrumentos financieros. Se estructura en cuatro ejes: activar la innovación empresarial, potenciar el crecimiento de las compañías, conectar el ecosistema innovador gallego y adaptar la financiación a sus necesidades.

   El eje con mayor dotación contará con 231,9 millones de euros e incluye el programa 'Industrializa la Innovación', con 66,5 millones, para promover proyectos impulsados por centros tecnológicos y consorcios empresariales que culminen en la fabricación de productos en Galicia.

   Entre las medidas anunciadas figuran también ayudas para incorporar profesionales cualificados a las pymes, financiar la compra de productos desarrollados por 'start-ups' gallegas y facilitar la inversión en proyectos innovadores.

   La Xunta prevé asimismo crear un índice propio de innovación empresarial y una identidad digital que permita reducir las cargas administrativas.

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