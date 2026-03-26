Galicia presenta la tercera mayor tasa de morbilidad hospitalaria en enfermedades del aparato respiratorio

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Galicia es la comunidad con la tercera mayor tasa de morbilidad hospitalaria en enfermedades del aparato respiratorio, con 1.527, tras Castilla y León (1.659) y Principado de Asturias (1.598), según los datos que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las comunidades con las mayores tasas de altas hospitalarias por 100.000 habitantes en el año 2024 fueron Principado de Asturias (11.749), Cataluña (11.434) y País Vasco (11.428). La comunidad gallega registró una tasa de 10.906 por 100.000 habitantes, por encima de la media (10.188).

Atendiendo a los principales grupos de diagnósticos, las mayores tasas de morbilidad hospitalaria por enfermedades del aparato digestivo se dieron en Castilla y León (1.655 por cada 100.000 habitantes), Aragón (1.482) y La Rioja (1.474).

Por su parte, Principado de Asturias registró la mayor tasa de morbilidad hospitalaria debida a enfermedades del aparato circulatorio (1.758), seguida de Cantabria (1.460) y de Castilla y León (1.453).

En Galicia, las altas hospitalarias alcanzaron 295.595 en 2024, un 1,18% más que el año anterior. Del total, el 81,1% se correspondió con hospitales públicos y el 18,9% restante con privados.

POBLACIÓN ENVEJECIDA

Estas 295.595 altas hospitalarias están concentradas sobre todo en enfermedades respiratorias, circulatorias, digestivas, genitourinarias, traumatismos y neoplasias.

Predomina la patología crónica (cardiovascular, respiratoria crónica, osteomuscular, neoplasias) y la aguda traumática/digestiva, en el contexto de una población envejecida.

La covid ya no domina como en el periodo 2020-2021, pero aún genera miles de altas, y siguen siendo relevantes las infecciones graves (sepsis, neumonías).

DATOS ESTATALES

En el conjunto estatal, las altas hospitalarias alcanzaron en 2024 los 4,98 millones, un 2,3% más (4,86 millones), hasta una tasa de 10.189 ingresos por cada 100.000 habitantes.

Este aumento se acompaña de la consolidación de las enfermedades del aparato digestivo como primera causa de hospitalización, por segundo año consecutivo, y del ascenso del aparato respiratorio al segundo lugar, mientras que la estancia media se reduce de 8,1 a 7,9 días.

Estos datos se desprenden de la 'Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. Año 2024', publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestra cómo en los últimos cinco años está aumentando la hospitalización acercándose a tasas de 2015 (10.228 por cada 100.000 habitantes).

El 62,8% de las altas hospitalarias del año ingresaron con carácter urgente; un dato muy parecido a años posteriores que compartieron el 63% de ingresos. Asimismo, por sexo, las altas aumentaron un 2,7% en los hombres y un 2% en las mujeres; más de la mitad de las altas hospitalarias correspondieron a mujeres (51,2%), aunque, si se excluyen las producidas por embarazo, parto y puerperio, este porcentaje sería del 47,4 por ciento.

Por segundo año consecutivo las enfermedades del aparato digestivo se situaron como la primera causa de hospitalización en 2024, con un aumento del 3,2% respecto al año anterior. Las enfermedades del sistema respiratorio ascendieron al segundo puesto. Entre las enfermedades más frecuentes, las que más aumentaron fueron las del sistema respiratorio (un 7,4%), mientras que las que más bajaron fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias -entre las que se incluye la infección por COVID-19-, que disminuyeron un 5,8%.

El volumen elevado de fracturas de fémur, artrosis de rodilla/cadera e insuficiencia cardíaca y cerebrovascular refuerza la imagen de un sistema sanitario muy tensionado por el envejecimiento y la cronicidad.