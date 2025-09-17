Galicia quiere impulsar un nuevo ensayo sobre la eficacia de la vacuna del virus respiratorio sincitial en mayores

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visita las instalaciones del IDIS, en Santiago de Compostela. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha avanzado que Galicia tratará de impulsar un nuevo ensayo clínico que aborde la efectividad de vacunar frente al virus respiratorio sincitial en personas mayores.

Lo hará, ha explicado, en colaboración con el grupo investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), que lidera Federico Martiñón.

Precisamente ha aprovechado una visita este miércoles a las instalaciones del IDIS para hacer el anuncio. Allí ha estado acompañado por la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, y del gerente del área sanitaria, Ángel Facio, además de Luz Couce, la directora científica del IDIS, e Isabel Lista, directora de la Fundación.

Así, tal y como ha explicado, la Xunta de Galicia está a la espera de presentar el proyecto ante las agencias reguladoras y el comité ético, que deben autorizarlo.

Gómez Caamaño espera conseguir la aprobación para, de esta forma, poder impulsar un ensayo destinado a reforzar la protección de la salud de la ciudadanía gallega.

El responsable autonómico ha señalado que la visita se enmarca en el compromiso adquirido de acercarse a los tres institutos de investigación sanitaria de Galicia.

En este sentido, ha recordado su condición de investigador en el IDIS y ha reivindicado la labor científica que realiza a través de sus más de 1.400 investigadores y técnicos. Se ha referido también a los casi 50 millones de euros de financiación captados el pasado año para proyectos y a los más de 1.000 artículos científicos publicados.

"APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN"

Por otra parte, ha señalado que la Administración autonómica busca reforzar su apuesta por la investigación sanitaria, "que ya se vio plasmada con la integración de los tres institutos en el sector público y con la consolidación de las primeras plazas de personal de investigación como estatutario con la reciente incorporación de 33 investigadores".

Sobre esto, ha incidido en que los profesionales y usuarios de la sanidad pública son beneficiarios de la investigación sanitaria en Galicia, destacando proyectos que sitúan a Galicia "a la vanguardia" como el Cringenes, destinado a detectar más de 300 enfermedades raras en neonatos a través de un cribado genético.

También ha referido la colaboración entre su departamento y el grupo de infectología, inflamación y vacunas del IDIS que ha llevado a Galicia a "ser referente a nivel mundial en inmunización".

A este respecto, ha recordado que a principios de este mes se presentaron los resultados del ensayo Galflu, que acreditó la efectividad de la vacuna antigripal de alta carga frente a la vacuna estándar en personas de 65 a 79 años, reduciendo la hospitalización por gripe en casi un 32%.

A esto hay que sumar, ha remarcado, que Galicia fue "pionera" en 2023 en la vacunación de los bebés frente al virus respiratorio sincitial, que causaba la inmensa mayoría de los ingresos hospitalarios en los primeros meses de vida de los bebés.