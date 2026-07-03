Galicia registrará más de 400.000 desplazamientos en el inicio de la 'Operación Verano'

Archivo - La 'Operación Verano' comienza este viernes, día 3, a las 15.00 y terminará el domingo 5 a las 00.00 horas. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Galicia registará 413.000 movimientos por carretera durante este fin de semana, el primero de la 'Operación Verano' de este año. En España, serán un total de 4.830.000 desplazamientos en un dispositivo comienza este viernes, día 3, a las 15.00 y terminará el domingo 5 a las 00.00 horas.

"Solicitamos a los conductores que extremen sus medidas de seguridad", ha incidido el subdelegado del Gobierno en la provincia de A Coruña, Julio Abalde, en la presentación de esta campaña. "Se espera que en todo el mes de julio haya 4,5 millones de desplazamientos", ha avanzado.

Lo ha hecho durante la presentación de la 'Operación Verano' de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la que ha estado acompañado, entre otros, por la directora general de Tráfico de Galicia, Victoria Gómez, y el jefe del sector de Tráfico de la Guardia Civil en la comunidad, Antonio Hidalgo.

Así, Abalde ha instado a los usuarios de las vías a que "preparen sus desplazamientos con tiempo, que hagan una revisión de los coches, que cumplan las normas y no conduzcan bajo el efecto del alcohol y las drogas". El objetivo es que "todos los viajes lleguen a su finalización", ha recalcado.

Por su parte, Gómez ha insistido en el "uso obligatorio del cinturón de seguridad tanto en asientos delanteros como traseros, menores con sistema de retención infantil y hacer las pausas convenientes". Además, ha instado a la ciudadanía a llevar una velocidad "adecuada", en función de la metereología o de la densidad de tráfico.

Por provincias, ha especificado que en A Coruña se estiman 142.000 movimientos; 61.000 en Lugo y otros tantos en Ourense; y 149.000 en Pontevedra.

40 FALLECIDOS

También ha hecho hincapié en la circulación por travesías, "escenario de muchísimos accidentes, especialmente de atropellos". En lo que llevamos de año, ha detallado, ha habido 40 fallecidos en Galicia, de los cuales 21 eran usuarios vulnerables.

En su intervención, Hidalgo ha apuntado que las vías contarán con una media de 600 agentes diarios. "A Coruña y Pontevedrá serán las que dispongan de más efectivos", ha concretado.

A parte de los carteles informativos en las carreteras y de los recursos humanos, Galicia, Asturias y Cantabria cuentan con "más de 500 cámaras para que los desplazamientos de realicen con seguridad.