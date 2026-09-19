Galicia supera los 16.000 donantes de médula ósea, con 95 trasplantes realizados por el Sergas hasta junio

Archivo - Sala blanca del Banco de Sangre y Tejidos. Foto de archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Galicia cuenta actualmente con más de 16.000 personas inscritas en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO), después de incorporar 772 nuevos donantes durante 2025, según los últimos datos publicados por la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS). A 31 de diciembre del pasado año, la Comunidad contabilizaba 15.979 donantes registrados.

La cifra se ha incrementado durante 2026 y, según los datos recabados hasta junio, la Xunta situaba ya en más de 16.000 los gallegos inscritos en el REDMO. En esa misma fecha, el Sergas había realizado 95 trasplantes de médula ósea en lo que iba de año, con una tasa de 86,7 trasplantes por millón de habitantes.

En 2025, los centros del Sergas llevaron a cabo un total de 235 trasplantes de médula ósea, también denominados trasplantes de progenitores hematopoyéticos. De ellos, 156 fueron autólogos, es decir, realizados con células del propio paciente, mientras que otros 34 se efectuaron con células procedentes de donantes emparentados.

Los restantes 45 trasplantes fueron alogénicos no emparentados y pudieron realizarse gracias a donantes voluntarios localizados a través de los registros. Esta cifra supone un incremento del 55% respecto a 2024, cuando se realizaron 29 trasplantes de este tipo en Galicia.

Los trasplantes alogénicos no emparentados son necesarios cuando el paciente no dispone de un familiar compatible y se requiere localizar un donante voluntario compatible en los registros nacionales e internacionales. La búsqueda de estos donantes se realiza en España a través del REDMO, que forma parte de una red mundial de registros.

A nivel estatal, el registro incorporó 24.829 nuevos donantes durante 2025 y cerró el año con 520.850 personas inscritas. En ese ejercicio se realizaron en España 3.619 trasplantes de progenitores hematopoyéticos, de los que 1.982 fueron autólogos y 1.637 alogénicos.

REQUISITOS PARA SER DONANTE

Para incorporarse al REDMO es necesario tener entre 18 y 40 años, gozar de buena salud y no padecer ninguna enfermedad grave o transmisible que pueda afectar al receptor o poner en riesgo al propio donante.

ADOS señala que, en términos generales, se excluyen las personas con antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas, autoinmunes, infectocontagiosas o tumorales, aunque existen excepciones y cada caso se valora de forma individual.

La inscripción en el REDMO convierte a una persona en donante potencial, pero la donación efectiva solo se produce si posteriormente resulta compatible con un paciente que necesite un trasplante. Las células madre necesarias pueden obtenerse mediante una extracción de médula ósea o, de forma habitual, mediante aféresis a partir de sangre periférica.