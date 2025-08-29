Galicia es la tercera comunidad más "segura" de España, aunque sube la ciberdelincuencia, según datos del Gobierno

Archivo - Agentes de la policía nacional. Foto de archivo - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

En los seis primeros meses del año, se registraron en la comunidad 47.459 infracciones penales, 35,6 delitos por cada 1.000 habitantes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciberdelincuencia en Galicia ha registrado un alza de 16% entre enero y junio de este año, aunque la comunidad se mantiene como una de las más seguras de España, ha asegurado este viernes el delegado del Gobierno central en territorio gallego, Pedro Blanco.

Tal y como ha afirmado a los medios de comunicación, "un trimestre más, la Comunidad gallega ocupa el tercer puesto de la lista del Gobierno central sobre seguridad".

"Galicia es hoy una de las comunidades más seguras de España, una realidad que se traduce en más tranquilidad, confianza y mejor calidad de vida para los gallegos y gallegas", ha subrayado.

Según se ha comunicado desde el Ministerio del Interior, un informe de la propia cartera disponible en la página del Sistema Estadístico de Criminalidad "confirma una mejora en la eficacia de los cuerpos y fuerzas de seguridad" en Galicia.

En esa misma línea, "el balance del segundo trimestre apunta a que el 44,5% de los delitos conocidos en Galicia entre enero y junio fueron esclarecidos" --fue el mejor mes de marzo en los últimos 8 años.

TASAS DE CRIMINALIDAD

No obstante, en nivel general, entre enero y junio de este año, se registraron en Galicia 47.459 infracciones penales, que dejan la tasa de criminalidad en la comunidad en 35,6 delitos por cada 1.000 habitantes, "resultado similar al mismo período del año anterior".

Respecto a la media nacional, ha recaldado Blanco que "Galicia está 15 puntos por debajo de la tasa de criminalidad registrada en el conjunto de España".

Los datos revelan, sin embargo, que ha subido la ciberdelincuencia en la comunidad, que ha registrado un alza de un 16% en Galicia respecto al mismo período del año de 2024.