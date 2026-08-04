Galicia tramitó 52 expedientes de adopción nacional en 2025, un 37 % más que el año anterior

Archivo - Una madre con su bebé. - ISTOCK ARCHIVO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Galicia registró 52 expedientes correspondientes al procedimiento de adopción nacional en el año 2025, un 37% más que en 2024, según recoge la estadística anual de protección de menores de Galicia, publicada este martes por el Gobierno gallego.

En concreto, los datos estadísticos detallan que por provincias, A Coruña fue en la que más autos se registraron, 19, seguida de la de Pontevedra, con 16, Ourense con 11 y Lugo con seis. En total, la Xunta tramitó el pasado año 52 expedientes de carácter nacional, frente a los 38 del año 2024.

Otro de los aspectos que ha subrayado el Gobierno gallego es la estabilización de las adopciones internacionales, una tendencia que se mantiene en la última década, en este sentido, la cifra de expedientes registrada en el 2025 coincide con la del 2024 y se mantiene en siete.

Con todo, la Xunta ha recordado que pone a disposición de la ciudadanía el Portal Gallego de Adopciones, un espacio en la red en la que cualquier persona interesada puede informarse sobre estos trámites, las diferentes modalidades de adopción, consultar los detalles del procedimiento o ponerse en contacto con el personal especializado.