García Costas aspira a convertir Navalia en una feria anual: "Ya va siendo hora de mostrar al mundo todo lo que hacemos"

Imagen de la presentación de Zona Innovación de Navalia. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Navalia, José García Costas, aspira a convertir la feria de la industria del naval en un evento anual, ya que en la actualidad se celebra cada dos años: "Ya va siendo hora de que podamos mostrar al mundo todo lo que hacemos cada año".

Así lo ha señalado en la presentación de la Zona Innovación del evento, que celebrará su décima edición entre el 19 y el 21 de mayo en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi).

Para él, se trata de algo "muy necesario" que "tiene metido entre ceja y ceja". En su intervención en el acto, ha añadido que, "si no es la próxima edición, será la siguiente", pero Navalia pasará a ser todos los años.

"Creo que es ya una necesidad porque la innovación se desarrolla todos los días", ha apuntado García Costas, quien ha puesto precisamente en valor esta Zona de Innovación, que repetirá por segunda vez en la feria.

En concreto, este año prácticamente duplicará su espacio, pasando de 240 metros cuadrados a casi 400. Así, en ella se presentarán hasta 24 'start ups' llegadas de toda España y del extranjero.

El delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, ha sido el encargado de abrir la presentación, celebrando esta nueva edición de la Zona de Innovación de Navalia y destacando que llegarán a ella hasta cuatro proyectos de la Zona Franca de Cádiz.

Beatriz Spunch, decana del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos en Galicia, ha reivindicado que estos proyectos no son el futuro, sino "el presente". Los 24 emprendedores que llegarán a Navalia se centran en buscar soluciones a retos como la captación de energía, el desarrollo de nuevos combustibles, la gestión y optimización de las rutas o el análisis de la fiabilidad de los sistemas utilizados en el mar.

La directora de Promoción Económica de la Zona Franca de Vigo, Rosa Eguizábal, ha querido recordar el apoyo de la entidad al naval gallego y a los emprendedores, deseando un nuevo "éxito" a esta Zona de Innovación de la feria.

Cerró el acto el alcalde de Vigo y presidente de la Zona Franca, Abel Caballero, quien ha subrayado el trabajo que hay detrás de una feria de estas características y ha insistido en que Zona Franca siempre estará para apoyar a Navalia.