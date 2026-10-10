Gardacostas de Galicia se estrenará el lunes en el desfile del Día de la Fiesta Nacional, en Madrid

Archivo - Aviones desfilando durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servizo de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, participará este lunes, 12 de octubre, por primera vez en el desfile conmemorativo del Día de la Fiesta Nacional, en Madrid.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la presencia de Gardacostas permitirá mostrar una representación de los medios técnicos y logísticos que emplea a diario en las labores de vigilancia, inspección pesquera, salvamento y lucha contra la contaminación en las costas y rías gallegas.

En este contexto, la delegación de la Consellería do Mar estará encabezada por la conselleira, Marta Villaverde, acompañada por el subdirector xeral de Gardacostas, Juan Carlos Codesido, así como por mandos y agentes operativos del servicio.

El convoy gallego que desfilará por Madrid estará encabezado por un vehículo todoterreno tipo pick-up, en el que viajarán mandos del departamento autonómico.

A continuación, marchará una segunda unidad, tripulada con dos agentes, equipada con un remolque que transporta material específico para actuaciones contra la contaminación, como un sistema de recuperación skimmer y barreras de contención, diseñados para su despliegue en zonas portuarias o aguas interiores.

Completará la comitiva un tercer todoterreno, con otros dos agentes, con remolque que transportará una lancha auxiliar de rescate rápido tipo Weedo, una embarcación insumergible y de gran maniobrabilidad, dotada de propulsión por hidrojets y destinada a operaciones urgentes de salvamento y vigilancia marítima.

Finalmente, cerrará la formación un camión góndola que trasladará la patrullera de vigilancia e inspección pesquera Punta Insua. Una embarcación, de 18 metros de eslora, que está preparada también para realizar tareas de apoyo y primera intervención en emergencias en el mar y desfilará con su dotación habitual a bordo.

HORA Y RECORRIDO

El acto central del Día de la Fiesta Nacional comenzará a las 11.00 horas con la llegada de los Reyes. A continuación, tendrán lugar los honores militares, la revista a las tropas y el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA).

La secuencia continuará con el izado de la Bandera Nacional y el homenaje a quienes dieron su vida por España. Después tendrá lugar la pasada de la Formación Mirlo, seguida del desfile aéreo y, posteriormente, del desfile terrestre. El acto concluirá con la despedida de los Reyes y el arriado de la Bandera Nacional.

El recorrido oficial discurrirá por el centro de Madrid a lo largo del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos. El desfile terrestre comenzará a la altura de la Glorieta del Emperador Carlos V, junto a Atocha, y avanzará hacia el norte hasta finalizar en la Plaza de Colón. El desfile aéreo seguirá también el eje del desfile terrestre.