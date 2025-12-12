El gasto medio previsto en Navidad por los gallegos se eleva a 656 euros, según el Observatorio Cetelem

Decenas de personas durante la inauguración del alumbrado navideño, en la Porta do Sol, a 15 de noviembre de 2025, en Vigo - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gasto medio previsto para Navidad en Galicia sube de 439 euros en 2024 a 656 euros este año, lo que supone un aumento del 49% y supera al promedio nacional, de 580 euros, según el Observatorio Cetelem.

Según los datos de una encuesta online a mil personas mayores de edad, en intención de gasto, Galicia pasa de un 18% en 2024 al 33% en 2025 de ciudadanos que afirman que gastarán más, un incremento de 15 puntos porcentuales y superior a la media española (32%). Los que gastarán menos aumentan ligeramente, del 19% al 25%, mientras que los que mantendrán el gasto caen del 63% al 42%.

En regalos navideños, la intención de gastar más crece del 15% al 23%. El porcentaje de quienes gastarán menos baja del 25% al 19%, mientras que los que mantendrán el gasto disminuyen del 60% al 58%.

En cuanto al canal de compra, el 77% recurrirá a Internet y el 23% a tiendas físicas y por categorías de compra, Galicia sobresale en perfumes (50%), moda (44%) y calzado (44%). Los juguetes se sitúan en un 34%, mientras que los libros alcanzan un 33%, y la tecnología crece al 25%.

En productos de segunda mano o reacondicionados, el 38% de los gallegos afirma que recurrirá a esta opción. Las categorías más populares son libros (5%), juguetes (8%), moda (8%), tecnología (5%) y gaming/accesorios (5%).