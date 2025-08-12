O Goberno central responde ao PP que investiu máis de 275,5 millóns desde 2018 na conectividad en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
O Goberno central respondeu ao PP de Galicia que investiu máis de 275,5 millóns desde 2018 na conectividad en Galicia, definindo esta actuación como "un esforzo sen precedentes que está a transformar o acceso a Internet de alta velocidade en todos os recunchos da Comunidade".
Así o subliñou a Delegación do Goberno nunha nota de prensa en resposta ás acusacións do viceportavoz do PP no Parlamento, Julio García Comesaña, quen acusou o Goberno do Estado de "castigar" a Galicia en materia de conectividad.
Neste contexto, a Delegación explicou que só a través do programa ÚNICO Banda Ancha, que se executa até finais de 2025, Galicia recibiu case 135 millóns de euros, que permitirán levar fibra óptica de alta velocidade a 290.000 vivendas e empresas de toda Galicia.
Estes proxectos, ampliou, impulsados polo Ministerio de Transformación Dixital están financiados con fondos europeos, cun investimento de 38,2 millóns na Coruña para alcanzar 71.276 unidades inmobiliarias, 39,1 millóns en Lugo para o despregamento en 89.316 unidades inmobiliarias, máis de 30 millóns en Ourense para aproximar a fibra a 64.126 unidades inmobiliarias e de máis de 27 millóns en Pontevedra para beneficiar a 63.299 vivendas e empresas.
A continuación, salientou que "España lidera o despregamento de fibra óptica en Europa" e sitúase na vangarda a nivel mundial, co "obxectivo de que a finais de 2025 todo o territorio dispoña de Internet de alta velocidade ben por fibra óptica ou a través de satélite".
Así mesmo, o Goberno central sinalou o programa ÚNICO 5G, que destinou a Galicia máis de 76 millóns de euros para despregar tanto redes pasivas de fibra óptica (backhaul) como redes activas 5G, cun investimento de 25,4 millóns na Coruña, 21,8 millóns en Lugo, 18,8 en Ourense e 9,9 millóns en Pontevedra. Un despregamento que permitirá dar cobertura a 181.964 habitantes e máis de 5.800 quilómetros de estradas en Galicia.
Tamén, enumerou outros programas postos en marcha como o Plan ÚNICO Demanda Rural que garante acceso a Internet de 100 Mbps en zonas illadas ou sen cobertura, o Plan ÚNICO Industria para reforzar a conectividad en polígonos e centros loxísticos e o Plan ÚNICO Edificios que apoia a mellora das infraestruturas de telecomunicacións en edificios anteriores ao ano 2000.