El Gobierno apela en Galicia a defender la democracia y la convivencia ante "los bulos y la desinformación"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las subdelegaciones del Gobierno en Galicia han celebrado este viernes el Día de la Constitución con actos institucionales en Lugo, A Coruña, Ourense y Pontevedra, con llamamientos comunes a la defensa activa de la democracia, los derechos fundamentales, la igualdad y la convivencia.

Así, en el acto de A Coruña, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, ha destacado que este aniversario "no debe limitarse" a mirar atrás, sino que debe servir para "reflexionar sobre los derechos conquistados, los retos que permanecen y las responsabilidades compartidas como la sociedad democrática".

"La Constitución sigue siendo la columna vertebral de nuestra convivencia y el instrumento que hizo posible el avance de España hacia la modernidad, el progreso colectivo y la igualdad de oportunidades", ha remarcado Abalde.

Asimismo, Abalde hizo hincapié en el avance de los derechos de las mujeres y de los colectivos vulnerables a lo largo de las últimas cinco décadas, recordando que la igualdad "no es un logro concluido, sino una conquista diaria".

En este acto celebrado en la subdelegación del Gobierno en A Coruña, también participó el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos.

PONTEVEDRA

Lo propio sucedió en la subdelegación del Gobierno en Pontevedra, donde el subdelegado, Abel Losada, descubrió la placa conmemorativa en homenaje al que fue el último gobernador civil de la II República, Gonzalo Acosta Pan, asesinado en A Caeira.

Losada ha remarcado que la democracia es "un paraguas" que hay que "reparar cada día" ya que hay quien "finge que prefiere la intemperie", al tiempo que ha reivindicado los avances sociales de la España democrática.

"Un país donde se puede querer sin miedo: a una persona, a unas ideas, a una bandera, a un autor antes prohibido o a una parte borrada durante 40 años de los libros de historia", ha remarcado.

Asimismo, ha señalado que, "en tiempos de youtubers, tuiteros y tiktokers que difunden bulos a diario", toca "defender la verdad y las ideas, reivindicar los pactos de Estado y recuperar el espíritu de los padres fundadores de la Constitución, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa".

LUGO

En Lugo, la subdelegada del Gobierno, Olimpia López, en su primer Día de la Constitución ocupando este cargo, ha llamado a la "responsabilidad compartida" de las instituciones y la ciudadanía para "proteger los valores democráticos" que hicieron posible la "etapa más larga de libertad y de derechos" de España.

"No hay derecho democrático que sea inmutable ni suficiente si no lo blindamos con compromiso diario", ha advertido Olimpia López, al tiempo que ha subrayado que la Constitución "fue posible" porque quien pensaba diferente "puso el bien común por delante".

López ha remarcado la "capacidad de adaptación" de la Constitución y ha recordado que "no es un monumento petrificado" sino un texto "vivo que debe actualizarse para responder a los cambios sociales".

OURENSE

Así las cosas, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ha pedido "fortalecer" los derechos y libertades de la Constitución, un contrato que "obliga a la instituciones y Administraciones públicas a garantizar el bienestar de la ciudadanía".

Santos ha destacado que la Carta Magna es "una pieza esencial" de la democracia, que se conquistó con "muchas dificultades" y que actualmente "no se puede dar por garantizada". "Exige compromiso, responsabilidad y esfuerzo de todos los representantes públicos y de toda la sociedad", ha esgrimido.

Finalmente, ha advertido de que, en la actualidad, proliferan "discursos de odio, mensajes que fomentan división, que alimentan el enfrentamiento, que cuestionan principios básicos de la convivencia y que mismo quieren reescribir la historia".

Frente a ello, ha continuado, la Constitución se presenta como "un faro, un recordatorio" de que la fuerza reside en la unidad, la diversidad y el respeto.