El Gobierno crea 19 nuevas plazas de jueces y siete de fiscales en Galicia

(I-D) El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa tras - Marta Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de 19 plazas de jueces y siete de fiscales en Galicia, con lo que la plantilla judicial crece 5,2% y la fiscal un 4,5%.

El Gobierno destaca que se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año de la historia en esta comunidad. De hecho, indica que se crean casi tantas plazas como en la última década (en ese tiempo se crearon 21 en total).

En concreto, de las 19 nuevas plazas de jueces para Galicia, 13 son para tribunales de instancia (TI), cuatro para las audiencias provinciales de Pontevedra, Vigo y A Coruña y dos son de adscripción territorial, movibles en función de las cargas de trabajo. Entre los tribunales de instancia que se verán reforzados están los de A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo.

Por su parte, la creación de siete plazas de fiscales en Galicia supone una ampliación de la planta fiscal del 4,5% en esta comunidad.

En toda España, el Ejecutivo estatal crea 700 plazas de jueces y fiscales. En concreto, a través de un Real Decreto, 500 plazas judiciales, una cifra superior a las creadas en la última década y que supone una ampliación récord de la planta judicial (+ 8,5%).

Con un segundo Real Decreto, se crean 200 plazas de fiscales y se incrementa la plantilla actual en un 7,13%. La cifra, según apunta, también es inédita: en los últimos 15 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro Félix Bolaños lo ha calificado de "hito histórico" y ha sostenido que "nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales como esta, nunca se habían impulsado tantas reformas para mejorar el Servicio Público de Justicia y nunca se habían destinado tantos recursos para su modernización".

La creación de 700 plazas de jueces y fiscales se enmarca, conforme ha apuntado el Gobierno, en la ambiciosa transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros.

FORO 'HORIZONTE FOGAR DIGNO'

Por otra parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha participado este martes en el foro 'Horizonte Forgar Digno' celebrado en Ames y organizado por 'La Voz de Galicia', donde ha destacado que el Ejecutivo estatal es el "Gobierno que más apuesta por la vivienda, con casi 1.000 millones destinados a políticas públicas".

En su intervención, el delegado ha destacado que los 526 millones de euros destinados entre 2018 y 2025 en Galicia a políticas de acceso al hogar, que se suman a los 400 millones aprobados en el nuevo Plan estatal de vivienda 2026-2030.

Esta inversión, según ha destacado, permite impulsar la creación de más 1.400 viviendas públicas y la rehabilitación de más de 18.000. "Somos un Gobierno en acción, que toma decisiones. No nos quedamos parados, gobernamos para aportar soluciones y mejorar la vida de la gente", ha señalado.