El gobierno local de Santiago prevé llevar los presupuestos a pleno el próximo 10 de febrero

Bugallo recela de los datos de la EPA y cree más ajustado situar el paro en el 10% de la población activa de la ciudad

El ejecutivo local de Santiago prevé llevar los presupuestos para este año 2022 al pleno del próximo 10 de febrero, una vez superados los trámites administrativos, pendientes ahora de la elaboración de los informes perceptivos antes de pasar por la junta de gobierno para su aprobación y posterior remisión a la cámara municipal.

De ello ha informado el regidor santiagués, Xosé Sánchez Bugallo, durante la rueda de prensa celebrada este viernes en el Pazo de Raxoi, donde ha confirmado que los planes de su equipo de gobierno pasan por llevar en la segunda semana de febrero las cuentas al pleno, donde el PSOE cuenta con los apoyos necesarios para que salgan adelante gracias al acuerdo suscrito con el grupo de Compostela Aberta.

Con todo, Bugallo ha comentado que esta hoja de ruta está supetida a que "estén listos" los informes perceptivos. Confía en recibir este mismo viernes el informe de intervención, con lo que el proyecto de cuentas podría llegar a la junta de gobierno del próximo lunes y así cumplir con el calendario para someter a opinión del pleno las cuentas el día 10.

"Cualquier demora retrasaría el proceso", ha señalado el regidor, quien en el último pleno municipal, celebrado el pasado jueves, fue reprobado por la cámara con el apoyo de todos los grupos de la oposición por la gestión de las obras del barrio de Concheiros, que acumulan ya medio año de retrasos.

"Si se habla tanto de las obras es porque hay obras. Si no hubiese obras, no se hablaría de ellas. Eso es así", ha señalado Bugallo en la comparecencia ante los medios, donde ha subrayado que el gobierno local "asume la plena responsabilidad, tanto de lo bueno como de lo malo" de las distintas remodelaciones que afectan a varios puntos del municipio, como la Rúa do Hórreo, el puente de Vidán, el Pombal o la propia Concheiros.

"Cualquier persona que no viviese en marte en los últimos años es consciente de que está habiendo muchas dificultades", ha incidido el alcalde, que señala el covid, la crisis global de suministros o los "problemas" de las empresas de construcción para encontrar "personal cualificado" como algunos de los motivos que provocan retrasos y problemas en las obras.

Sobre el descubrimiento de un pasadizo subterráneo localizado en una de las últimas obras iniciadas en la ciudad, las de reparación del muro de la Rúa do Pombal, el alcalde ha apuntado que los técnicos se encuentran analizando las características del hallazgo, pero considera que esto no supondrá un problema para continuar con los trabajos.

DATOS DE LA EPA

También se ha pronunciado el primer edil de la capital de Galicia sobre los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este jueves. Bugallo cree que, por las características de la estadística, no se ajusta con exactitud a la realidad de una ciudad del tamaño de Santiago, donde sitúa el total de personas paradas en 1.800.

"Me gustaría que fuera verdad, pero hay que tomar con prudencia el dato", ha apuntado Bugallo, que ve "más realista" la estimación de 4.800 parados del tercer trimestre del año, lo que representa a un 10% de la población activa de la ciudad compostelana.

VUELVE LA POLICÍA DE BARRIO

Además, este viernes, Bugallo ha participado junto al responsable del área de seguridad ciudadana, Gonzalo Muíños, en un encuentro con asociaciones vecinales para darles a conocer la intención del gobierno local de desplegar la policía de distrito, a la que se destinarán 71 de los 112 efectivos con los que cuenta actualmente la Policía Local de Santiago.

Según explica el ejecutivo compostelano, el objetivo es dotar de "mayor proximidad" al cuerpo policial y los vecinos de la ciudad a través de uns sistema "preventivo" y "descentralizado" que "actualiza" las principales "zonas de conflicto" de los barrios de la ciudad.

LANZAMIENTO CAMPAÑA CARBALLO DE CONXO

Por último, Bugallo ha avanzado que el próximo lunes tendrá lugar el lanzamiento de la campaña de la candidatura del Carballo de Conxo a convertirse en Árbol Europeo del Año.

Tras vencer en las votaciones nacionales, el roble ubicado en la finca donde a finales del siglo XIX se celebró el conocido como Banquete de Conxo opta ahora al premio a nivel continental.

Por este motivo, el Ayuntamiento santiagués celebrará el próximo lunes actos para celebrar el arranque de la campaña: una exposición sobre árboles singulares de distintos puntos de España y una plantación de robles en las inmediaciones del lugar donde se levanta el Carballo de Conxo, que será convertida en un mirador.

Bugallo espera que se sumen a la iniciativa los escolares de la ciudad, especialmente los del barrio de Conxo, además de todos los vecinos de Santiago. "Hasta el sábado tenemos que ir con las Tanxugueiras, a partir del lunes, con el Carballo de Conxo", ha aseverado el alcalde, en alusión al concurso del trío de pandereteiras en el festival del que saldrá el representante de España en Eurovisión.