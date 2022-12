El gobierno de Santiago se queda sin apoyos para desbloquear la operación Peleteiro y el pleno rechaza la modificación

El Partido Popular votó en contra y Compostela Aberta, BNG y el exconcejal en el grupo de no adscritos se abstuvieron



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gobierno de Santiago de Compostela no ha logrado este miércoles el apoyo de los grupos en la modificación puntual del plan general de ordenación municipal (PGOM) que permitiría desbloquear la 'operación Peleteiro'.

Así, el Partido Popular ha votado en contra de esta propuesta, que ha contado con la abstención de Compostela Aberta, BNG y el concejal Javier Fernández, ahora integrado en el grupo de no adscritos tras dimitir el pasado mes de octubre de su puesto en el PSOE local.

La propuesta de proyecto ha sido defendida por la edil de Urbanismo, Mercedes Rosón, que ha incidido en que recoge el resultado de un proceso "largo y arduo" de diálogo y puesta en común de las ideas sobre la remodelación del Peri 12, que actualmente está ocupado por las instalaciones del antiguo colegio privado Manuel Peleteiro.

Así, el objetivo ha sido "establecer un punto de confluencia" entre los diferentes enfoques e intereses con el "objetivo final compartido" de producir un espacio "urbano de calidad en el corazón del Ensanche compostelano".

De esta forma, en la propuesta del gobierno de Bugallo se recoge una plaza pública a un único nivel "como reclamaban los agentes sociales", orientada hacia San Pedro de Mezonzo y con una conexión con República Arxentina de 20 metros de apertura, lo que la convertiría en la calle más ancha del Ensanche.

Además, la propuesta reduce "considerablemente la superficie" edificable total sobre rasante, que pasa de 23.500 metros cuadrados a 19.900, lo que daba lugar a un incremento de la capacidad de uso residencial que se acompañaba en la calificación de un 20% para vivienda protegida, así como una dotación mínima obligatoria de 400 plazas de aparcamiento.

Rosón ha señalado que para "favorecer la participación" en la toma de decisiones en esta "pieza tan importante" del Ensanche han creado una comisión mixta de seguimiento formada por distintos comerciantes y grupo políticos, un hecho que ha calificado de "inusual".

ABSTENCIÓN DEL BNG Y COMPOSTELA ABERTA

La portavoz municipal del BNG, Goretti Sanmartín, ha agradecido el trabajo "ingente" del personal de urbanismo del Ayuntamiento con una propuesta que "mejora la situación actual y que mejoró el proceso desde sus inicios", pero que lo que actualmente está en el planeamiento "no da respuesta a las necesidades fundamentales" del Ensanche.

Así, ha indicado que el BNG lleva tiempo diciendo que este proceso "había que desatascarlo" y que "no es de recibo" que a día de hoy haya una parcela en "claro proceso de deterioración".

En esta línea, ha recordado que en abril de 2019 el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, dijo que en tres meses iba a arreglar ese tema y con consenso.

"Casi cuatro años después llega al pleno sin consenso. Un consenso que es difícil, es evidente", ha explicado Sanmartín que, no obstante, ha afeado que no se dé "el mayor de los consenso posibles". Ante esto, ha puntualizado que creen que sería mejor "esperar un poco" y llevar al pleno un expediente cerrado y con el "mayor de los consenso posibles".

Por su parte, el portavoz de Compostela Aberta (CA), Jorge Duarte, también se ha remontado al pasado y ha recordado las palabras del alcalde, que ha indicado que "no satisface plenamente a nadie".

Ante esto, ha insistido en que el consenso "era la promesa del alcalde" y ha indicado que "la realidad" es que no existe tal consenso. Así, ha pedido al alcalde que no le diga que "no es posible" contentar a todas partes, porque, según ha recordado, CA hizo una propuesta "mejor, que contaba con el consenso de las partes implicadas".

Con todo, ha recordado que esa propuesta se votó en el 2019 y el PSOE se abstuvo. "A día de hoy posiblemente estés arrepentido, señor Bugallo, estaría más feliz cortando cintas e inaugurando si no se opusiese en aquel momento", ha esgrimido Duarte.

VOTO EN CONTRA DEL PP

El portavoz del Partido Popular, José Antonio Constenla, ha lamentado que esta propuesta "no responde" y que "solo puede ser explicada en términos de interés electoral".

Así Constenla ha indicado que la evaluación del impacto ambiental Raxoi la tenía desde el mes de enero y que "ahora le están entrando las prisas, los plazos están más que ajustados".

A esto, ha añadido que: "después de cuatro años de haber hecho muy poco y en un año en el que no se hizo nada, díganme ustedes si esto no es electoralismo barato".

Así las cosas, ha incidido en que el gobierno local compostelano ha llevado al pleno una proposición "que no cuenta con el consenso de los vecinos, de la propiedad y tampoco con el apoyo del PP" y ha calificado la propuesta de Bugallo como un "pelotazo urbanístico".

PSOE VE UN "AMPLIO RESPALDO SOCIAL"

Por su parte, el concejal responsable de presidencia, Sindo Guinarte, ha incidido en que "no hay motivos objetivos para no apoyar la propuesta" y ha puntualizado que si no hay nadie que esté plenamente satisfecho, ellos interpretan que hicieron bien el trabajo, porque lo que significa es que "prevalece el interés público, no el de ninguna de las partes".

Así, el alcalde de Santiago ha puntualizado que "llegaron al consenso que era posible con cuatro de las cinco asociaciones presentes" y ha añadido que tienen claro que "hay un amplio respaldo social a que esto salga adelante".

Con todo ha lamentado que "se confunde" el interés particular legítimo con el general de los 26.000 vecinos del ensanche que lo que quieren es que "eso salga adelante".

"Tengo claro que el interés general de la ciudad se ve mucho más satisfecho con la propuesta que hoy se somete a votación. Ustedes decidirán si abrimos el camino o volvemos a quedar parados", ha sentenciado Bugallo antes de que se hiciese la votación.