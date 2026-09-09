Gómez Caamaño defiende la atención sanitaria estival, "garantizada" y con aumento asistencial, frente a críticas de BNG

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en el Pleno del Parlamento de Galicia. Santiago de Compostela - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reiterado este miércoles ante el Parlamento gallego que la atención sanitaria en Galicia ha estado "garantizada" durante todo el verano. "Ha habido planificación, recursos y capacidad de reacción. Esa es la realidad de la atención sanitaria en Galicia", ha asegurado.

Así se ha expresado durante el Pleno de la Cámara gallega, interpelado por la diputada del BNG, Montserrat Prado, sobre la planificación llevada a cabo este verano respecto a la atención sanitaria.

La diputada nacionalista ha acusado a la Xunta de llevar 17 años provocando el "deterioro permanente" de la sanidad pública y limitándose a poner "parches" durante el verano. "Repiten lo mismo y esperan resultados distintos. Y eso no parece muy inteligente", ha señalado.

Prado ha defendido que la sanidad pública es uno de los instrumentos "más poderosos" contra la desigualdad y ha lamentado que el "liberalismo más salvaje del que es siervo el PP la haya convertido en pieza a cazar".

Por ello, exigen una rectificación en las políticas sanitarias de la Xunta. "Su trabajo -refiriéndose al conselleiro- no es ser comercial de la sanidad privada, sino garantizar una sanidad pública para todos los gallegos", ha aseverado.

INCREMENTO DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL

El conselleiro ha defendido que la planificación del Sergas para verano ha permitido incrementar la actividad asistencial respecto al mismo período de 2025. Así, entre junio y agosto, los hospitales gallegos realizaron 54.896 consultas más, incrementando en un 4,87% su actividad, y 23.034 pruebas diagnósticas más, un aumento del 2,36%.

Tal y como ha detallado el conselleiro, el plan sanitario de verano, activo desde junio y dotado con más de 10,1 millones de euros, integra las medidas de salud pública, atención primaria y asistencia hospitalaria "necesarias para responder a las necesidades propias del período estival".

Entre ellas, se encuentran iniciativas como la vigilancia de las aguas de consumo y zonas de baño, las alertas por altas temperaturas, el control de la calidad del aire, el dispositivo especial del eclipse total de 12 de agosto, o los recursos destinados a la gestión ordinaria, sustituciones y refuerzos.

También ha recordado la activación de una bolsa de 1.049 profesionales voluntarios, con 239 facultativos y 810 profesionales de enfermería. Además, ha apuntado, se habilitó la movilidad temporal voluntaria hacia los centros con mayores necesidades y refuerzos puntuales en fiestas y acontecimientos de elevada afluencia.

Gómez Caamaño ha informado de que los centros de salud realizaron 6.107.908 consultas entre junio y agosto, alrededor de 126.000 más que en el mismo período de 2025. En los PAC se atendieron 482.153 pacientes, un 6,9% más que el año anterior, "manteniendo la cobertura de acuerdo con los criterios de voluntariedad establecidos con los representantes de los profesionales".

En el ámbito hospitalario, el incremento de la actividad en verano también se vio reflejado en las urgencias. Durante los meses de verano se atendieron 309.657 urgencias hospitalarias, 7.656 más que en el mismo período del año anterior.

Por otra parte, el conselleiro ha reivindicado el refuerzo de equipos con nuevos especialistas y el avance en la en la fidelización de los profesionales formados en Galicia. Este año, ha destacado, la sanidad pública gallega consiguió incorporar una amplia mayoría de los facultativos que finalizaron su formación especializada en la comunidad.

En concreto, el sistema sanitario público gallego retuvo 237 de los 306 facultativos que remataron su formación especializada, el 77,45%. Entre ellos están 96 de los 114 especialistas que se incorporaron en la especialidad de medicina familiar y comunitaria, además de los 14 especialistas en pediatría y los 29 facultativos vinculados a las urgencias hospitalarias.

HOSPITAL DE VERÍN

El conselleiro también ha respondido una pregunta formulada por el grupo nacionalista sobre la situación del Hospital de Verín. Además de defender el funcionamiento del centro y acusar a los nacionalistas de querer sacar "rédito político", ha avanzado que entrará en funcionamiento, este mismo mes (el día 17), el equipo de hospitalización a domicilio de este distrito sanitario. También este mes se pondrá en marcha una consulta de neumología y mañana mismo, 10 de septiembre, comenzará la actividad de consultas de cardiología.

Respecto al funcionamiento del hospital, ha reivindicado el incremento de su plantilla, la incorporación de nuevo equipamiento tecnológico y de nuevas inversiones en nuevas instalaciones. En concreto, desde 2024, la plantilla del hospital creció cerca de un 13%, se crearon 35 puestos de trabajo y el centro cuenta hoy con 350 profesionales. Ha señalado, además, que entre 2024 y 2025 se incorporaron 15 especialistas, incrementándose un 37,5%.

Ha recordado que el 67% de la plantilla de este hospital comarcal cuenta con plaza en propiedad y tres de cada cuatro profesionales tienen puesto estable. También ha detallado que medicina interna está plenamente cubierta con ocho especialistas con plaza en propiedad.

En su intervención, Gómez Caamaño ha recordado además que la cobertura de plazas estructurales es prácticamente del 100%, y solo faltan por cubrir una plaza de neurología y otra de oftalmología, especialidades que, según ha recordado, son deficitarias en todo el Sistema Nacional de Salud.

En el caso concreto de cardiología, Gómez Caamaño ha explicado que la asistencia se ha prestado desde el servicio del área sanitaria, puesto que debido a una serie de jubilaciones y bajas tuvo lugar un desajuste en la plantilla de Verín, "que ya está resuelta y permite retomar la atención en toda el área e incrementarla progresivamente".

AMBULANCIA DE SALNÉS

Gómez Caamaño ha respondido también a una cuestión formulada por por el diputado socialista Julio Torrado sobre el tralsado de la ambulancia medicalizada de Salnés, defendiendo que se sustenta en criterios técnicos y de demanda, "avalado por datos".

Más concretamente, en julio y agosto, la ambulancia realizó 207 movilizaciones, de las que 110 tuvieron lugar en Sanxenxo, el 53,1%. Más de la mitad de la actividad de la unidad se concentró en ese municipio en el que se situó temporalmente la base. Otras 97 movilizaciones se realizaron fuera de Sanxenxo: 32 en Vilagarcía de Arousa y 22 en el Grove, además de actuaciones en Meaño, Cambados, Meis, Poio, Vilanova de Arousa, A Illa de Arousa y Ribadumia.

Ha apuntado además que la decisión de cambiar en verano la base de la ambulancia la Sanxenxo viene corroborada también por los datos del 2025 puesto que, en julio y agosto del pasado año, esta unidad realizó 245 movilizaciones, de las que 118 correspondieron a Sanxenxo y 57 la Vilagarcía de Arousa.