Gómez Caamaño pide "generosidad" para evitar la "tormenta perfecta" de una huelga en Primaria en plena ola de gripe

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha apelado a la "generosidad" de sindicatos y consellería en las negociaciones con tal de evitar una huelga en Atención Primaria que, en plena ola de gripe, supondría una "tormenta perfecta".

Así se ha expresado el responsable autonómico de Sanidad este martes tras intervenir en las jornadas sobre Persoal de Servizos Xerais (PSX) y su papel fundamental en los centros de salud.

En declaraciones a los medios, el conselleiro ha expresado el "máximo respeto" a las concentraciones que arrancan este martes en el marco de las reivindicaciones de los sindicatos para Atención Primaria y que culminarán, de seguir todo en la misma línea, la semana que viene con la huelga.

Respecto a la negociación, ha recordado que la consellería ya puso encima de la mesa la retirada del documento que generó "toda esta controversia". Ahora, ha comentado, abordan diferentes medidas todavía por cerrar y calendarizar "con el objetivo final de conseguir la desconvocatoria de la huelga" y que se abordarán en la próxima reunión prevista para este viernes.

Gómez Caamaño se ha mostrado "optimista". "Creo que hay que negociar, hablar, hay que buscar puntos de encuentro porque, vamos a ver, va a ser imposible que ambas partes consigan lo que quieren, para eso está la negociación. Hay que ser generoso y ceder en unos puntos, y en otros aportar", ha señalado.

El conselleiro ha insistido en que su intención es intentar desconvocar la huelga, "más que nada porque va a repercutir en la asistencia de los pacientes", en un contexto además de "presión" por las infecciones respiratorias propias de esta época. "Una tormenta perfecta", ha apuntado.

"No negociamos nunca con líneas rojas. Somos una consellería a la que le gusta hablar, a la que le gusta llegar a acuerdos", ha concluido.

DEMANDAS ENFERMERÍA

Por otra parte, el conselleiro ha afirmado "desconocer" la situación "concreta" denunciada por el sindicato de enfermería SATSE que ha informado de que no se cubren las bajas ni ausencias en los centros sanitarios de A Coruña en plena campaña de vacunación.

Con todo, ha destacado que lo que es la cobertura de la vacunación dentro de los centros de salud "se hace con normalidad".