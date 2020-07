González Pons 'oficia' la "boda civil" de Feijóo, "un capitán veterano", con el sector pesquero

Entre llamadas a la movilización y al voto transversal, el valenciano defiende: "Ir a un colegio electoral será como llevar Galicia a la farmacia"

Las estampas curiosas que deja esta campaña electoral, marcada por la pandemia, no han pasado desapercibidas el valenciano Esteban González Pons, vicepresidente del Grupo Popular Europeo, quien se ha desplazado a la capital gallega para participar en un acto en el que, según su propia interpretación, daba la impresión de que se estaba 'oficiando' la "boda civil" Alberto Núñez Feijóo con el sector pesquero y conservero.

En un jardín próximo al Auditorio de Galicia, el dirigente popular ha destacado que este tipo de actos son "bonitos" y ha señalado a los patos y gansos del estanque próximo, que amenizaron el acto en varias ocasiones con sus graznidos, antes de proclamar: "Uno tiene la sensación de estar en la boda civil de Alberto con el sector pesquero y conservero gallego".

Lejos de la polémica sobre si Feijóo oculta o minimiza las siglas de su partido mientras ensalza su propia figura, González Pons ha seguido el guión del resto de dirigentes nacionales que ha visitado Galicia para hacer campaña y no ha escatimado en elogios para el de Os Peares. "Si Galicia quiere ser escuchada en Europa, debe tener un líder que sea respetado y conocido", ha aseverado.

"Orgulloso" de estar con los suyos, con el partido de Gerardo Fernández Albor, de Manuel Fraga y de Feijóo, ha esgrimido que son "muchas" las comunidades, empezando por la suya, que "querrían tener a un Feijóo". Y a renglón seguido, ha ejemplificado con la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo gallego.

"En un tiempo de amateurs, de aficionados, de chisgarabís, la Xunta ha reaccionado como un Gobierno adulto", ha proclamado, y ha erigido a Feijóo en "un ejemplo" en el ámbito estatal, "un capitán veterano" y "maduro" que podrá capear el temporal de "tiempos complejos" que no sabrían gestionar otros "novatos". "Que no venga una segunda ola (de coronavirus) y, si viene, que os pille con Feijóo de presidente", ha proclamado.

"IMPORTANCIA POLÍTICA" DE FEIJÓO

A continuación, ha enfatizado las buenas relaciones de Feijóo con el PPE --ha recordado que la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen está ligada al mismo-- y lo clave que puede resultar para negociaciones como la del Fondo Europeo de Pesca o el 'brexit'.

De hecho, ha sugerido que se incluyó un comisario de Pesca en el organigrama europeo por la influencia de Feijóo y del eurodiputado Francisco Millán Mon, cuya labor también ha reconocido. "La importancia política de Feijóo hace que Galicia sea escuchada", ha advertido.

VOTO TRANSVERSAL Y MOVILIZACIÓN

La apelación al voto transversal, en una Galicia "en la que caben todos", en palabras de Feijóo, junto al mensaje del miedo a un "multipartito" y la petición de que el electorado se movilice marcaron un acto en el que González Pons también ha recordado que se dice que a Feijóo "le votan muchos socialistas".

"Dicen que Galicia vota a Alberto y, si todos votan a Alberto, será porque gobierna para todos", ha esgrimido, anes de insistir en que, si en el próximo mandato tienen "un presidente novato" en "un tiempo tan difícil", los gallegos lo "pagarán caro".

Por eso, ha pedido que "todos vayan a votar porque votar es seguro y los colegios están preparados". En el foco ha puesto "a los mayores", a los que ha trasladado que estarán "protegidos". Ha añadido que "los colegios estarán tan asegurados como las farmacias".

"Ir a un colegio electoral será como llevar a Galicia a la farmacia", ha esgrimido.

LA TEMPERATURA DE PUERTO DESEADO, EN EL MÓVIL DE FEIJÓO

Por su parte, Feijóo, quien también ha destacado lo "bonito" de la ubicación del acto, ha insistido en que en el "barco" que es Galicia "todos" tienen cabida y ha alertado de que su mayor riesgo es que se quede "sin rumbo" en manos de "diez capitanes" si él no consigue revalidar la mayoría absoluta.

Más allá, ha reconocido la labor de los trabajadores del mar y ha cerrado el acto con una anécdota personal que vivió durante una visita a Puerto Deseado, en Argentina, con pescadores que trabajan en la captura de la merluza negra, una especie muy valorada.

"Son unos bichos buscadísimos y para su captura, si en minutos haces una maniobra inadecuada, la tripulación y el barco se van a pique. Esa es la pericia de los gallegos pescando en todos los océanos del mundo", ha dicho el de Os Peares, quien ha rememorado el "frío impresionante" de Puerto Deseado.

Desde su visita, ha recordado que mantiene en su teléfono móvil la temperatura de allí y que, cada vez que le surge algún problema, la mira para recordar como viven unos trabajadores que ha erigido a la categoría de "héroes".

RECONOCIMIENTO A QUINTANA

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, se ha encargado de abrir un acto electoral en el que, entre otras cuestiones, ha criticado que el Gobierno no aporte "soluciones" para el Instituto Español de Oceanografía, y ha pedido que las fuerzas de la izquierda se limiten a "no estorbar".

Ha recordado su labor y "compromiso" con los distintos sectores del mar desde que forma parte del Gobierno de Feijóo. También el presidente ha dado las gracias por el trabajo hecho a la única conselleira que, junto con el vicepresidente, Alfonso Rueda, le acompaña en su Ejecutivo desde que tomó las riendas en 2009.