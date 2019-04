Gonzalo Caballero acusa a Feijóo de utilizar la política industrial como "arma electoral" en vez de "dar soluciones"

Publicado 02/04/2019 12:46:37 CET

LUGO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de utilizar la política industrial como "arma electoral" y "sin responsabilidad" en vez de "dar soluciones a los problemas de las industrias gallegas".

El jefe de filas de los socialistas gallegos se ha pronunciado de este modo tras reunirse este martes en Cervo (Lugo) con el comité de empresa de la planta que Aloca tiene en San Cibrao. Un encuentro en el que también han participado alcaldes socialistas de la zona y candidatos del PSOE a las Cortes Generales.

En este escenario, ha cargado contra el máximo mandatario autonómico, al que ha afeado un "nivel de incompetencia" en política industrial que "no merecen" lo gallegos. "Feijóo no tiene política industrial, no fue capaz de darle soluciones ni avances a las industrias ni durante la etapa de gobierno de Rajoy en España ni durante sus diez años de gobierno en Galicia", ha manifestado.

"Los trabajadores de las industrias gallegas son conscientes de que Fejióo no es un aliado del sector industrial gallego. Está utilizando a las industrias y las dificultades que existen para buscar mecanismos de tensión en la búsqueda de votos que sabe que no tiene", ha apuntado.

GESTIÓN DEL EJECUTIVO DE SÁNCHEZ

Frente a ello, ha destacado que tuvo que ser el Gobierno socialista y una ministra de Industria, en referencia a Reyes Maroto, la que "está trabajando día a día" para buscar soluciones a una crisis que "dejó el Partido Popular por su incompetencia".

Así, ha destacado el "compromiso" del PSOE con el sector y ha señalado que "en nueve meses" puso los "mimbres" para construir una política industrial "más sólida" y "más estable". "Una política industrial que se ejemplifica con la puesta en marcha de un estatuto para los consumidores de altos niveles de electricidad para las empresas electrointensivas, algo que el Partido Popular no hizo en siete años de gobierno", ha censurado.

Y es que, conforme ha señalado, las industrias que requieren de un alto consumo energético para su viabilidad necesitan de un "marco legal y económico" que les de posibilidades de futuro algo que "el PP no hizo en siete años de gobierno".

En este punto, ha asegurado que el borrador de Estatuto de Consumidores Electrointensivos presentado por el Ejecutivo estatal ejemplifica como los socialistas toman medidas para que haya "viabilidad" para el sector industrial.

"Todo el mundo reconoce que es un paso diferencial positivo para el sector y el gobierno está estudiando las alegaciones que se presentaron para ver lo qué es posible hacer", ha señalado Gonzalo Caballero, que también ha destacado la aprobación, el pasado viernes, de 91 millones en ayudas a compensaciones por la emisión de CO2 para estas empresas.

Por último, ha señalado que la situación de Alcoa en San Cibrao es "de estabilidad y de futuro" pese a los "riesgos" que todo el sector "siempre tiene encima de la mesa". "Y allí donde estalló la crisis, en las factorías de A Coruña y Avilés, el Gobierno socialista alcanzó más tiempo para darle solución", ha indicado.