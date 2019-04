Gonzalo Caballero exige a Feijóo que "no se ponga de perfil" y que haga "efectiva" la renuncia de la valedora

Publicado 06/04/2019 18:07:57 CET

El secretario xeral, Gonzalo Caballero, ha reclamado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "no se ponga de perfil" y que haga "efectiva" la renuncia de la valedora, Milagros Otero, quien la condicionó a que los grupos se pongan de acuerdo previamente sobre su sustituto.

Caballero, en un acto en Cangas este sábado en el que ha arropado a Ana Belén Martín en su presentación como candidata, ha acusado al PP de "no entender que las sentencias exigen renuncias reales y no en diferido".

En la semana en la que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la valedora sobre la sentencia del TSXG que señalaba la nulidad del nombramiento de María Puy Fraga --sobrina de Manuel Fraga y hermana del parlamentario del PP Pedro Puy--, Gonzalo Caballero ha recordado que la institución "tendría que ser un ejemplo para todos los gallegos".

Ante esto, el líder del PSdeG ha advertido de que la situación "es de máxima gravedad" en la medida en que "muestra incapacidad para ser responsables con las sentencias". "La ciudadanía está atónita viendo que el PP sigue sin entender que las sentencias exigen renuncias reales y no en diferido", ha remarcado.

Gonzalo Caballero ha exigido a Feijóo que "no empiece la campaña sin hacer efectiva con carácter inmediato" la renuncia de la valedora, porque "no puede ponerse de perfil" y "tiene que implicarse en la resolución" de la situación.

"Rajoy no quiso ver la importancia de la sentencia de la Gürtel y hubo que retirarlo con los votos del Congreso. Si a Feijóo no le importa la ejemplaridad, tendrá un no rotundo de la ciudadanía gallega", ha expresado Gonzalo Caballero, ante el "espectáculo poco digno" en la institución.

Así lo ha transmitido en un acto en Cangas en el que también ha participado el secretario provincial del PSOE, David Regades y la presidenta de la Diputación, Carmela Silva.

El secretario xeral de los socialistas gallegos ha destacado que Ana Belén Martín es "una mujer joven, preparada, que llega a la política con la vida resuelta y con toda la fuerza para contribuir al futuro del Ayuntamiento".