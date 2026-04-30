Grande Amore abrirá el concierto de Carolina Durante en el Coliseum de A Coruña

Archivo - Los integrantes del grupo Grande Amore posan para Europa Press, a 24 de marzo de 2025, en Madrid (España). Grande Amore es un grupo gallego de electro punk que se ha dado a conocer por sus letras en gallego con un toque reivindicativo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La banda gallega Grande Amore será la encargada de abrir el concierto de Carolina Durante del 12 de diciembre en el Coliseum de A Coruña dentro de la gira 'Fin de la Aventura', que cierra la etapa iniciada con su tercer disco, 'Elige Tu Propia Aventura' (2025).

El de A Coruña será uno de los seis conciertos que el grupo madrileño dará en grandes recintos de España, siendo la primera vez que realizan una gira de estas dimensiones. Ya llevó la primera parte del 'tour' a la Sala Pelícano de la ciudad herculina, donde reunió a más de 2.000 asistentes con las entradas agotadas meses antes del concierto.

En esta nueva cita, actuarán en un recinto con una capacidad para 8.000 personas y lo harán precedidos por Grande Amore, integrada por Nuno Pico, Mariagrep y Clara Redondo. Llevarán al escenario del Coliseum su propuesta que combina sonidos del 'punk' y el 'rock' con música electrónica.

Carolina Durante también ha avanzado los otros cinco nombres que les acompañarán en esta gira: Perro y un grupo sorpresa, en Sevilla (19 de septiembre, Pop CAAC); La Plata, en Valencia (26 de noviembre, Roig Arena); Mala Gestión, en Barcelona (28 de noviembre, Palau Sant Jordi); Sal del Coche, en Bilbao (26 de diciembre, Bizkaia Arena), y Los Punsetes, en Madrid (8 de enero de 2027, Movistar Arena).