La gripe en Galicia continúa con intensidad baja pero advierten de la tendencia creciente

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha informado de que la ola de gripe en Galicia continúa con intensidad baja, pero advierte de su tendencia creciente.

El departamento estatal ha hecho público este jueves el informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas, correspondiente a la semana del 10 a 16 de noviembre.

Destacan que el escenario de esta semana es semejante al observado en la semana anterior y, si bien aumenta la tasa de consultas por gripe en atención primaria, no lo hace de forma tan acusada como la anterior: esta semana aumentó un 13,5 % frente al 64 % de la semana previa. La tasa se sitúa en 51,4 consultas por 100.000 habitantes.

El aumento de la tasa se produjo en todos los grupos de edad, con excepción del de mayores de 80 años, en el que permaneció estable. Los grupos con la mayor tasa de consultas siguen siendo el de 0 a 4 años con 105,8 consultas por 100.000 habitantes; seguido del de 5 a 19 años, con 95,2 consultas por 100.000 habitantes.

Por área sanitaria, se ha incrementado en todas excepto en las de A Coruña y Cee y en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras. Al igual que en la semana anterior, se observa una predominancia y también un aumento del porcentaje de positividad para el virus tipo A, que suele afectar con mayor frecuencia a la población de mayor edad y por lo tanto, causar un mayor número de hospitalizaciones.

En cuanto a los ingresos hospitalarios, en la última semana ingresaron 209 personas con gripe confirmada, esto es un 8% más que la semana anterior (193 ingresos).

"ARRIESGADO" PREDECIR EL PICO

Por grupos de edad solo se observó un aumento de la tasa en el grupo de mayores de 80 años (del 8%), que sigue siendo el grupo con el valor más elevado, con 38,6 ingresos por 100.000 habitantes.

En cuanto a las áreas sanitarias, la tasa de ingresos ha aumentado en todas con excepción de las de A Coruña, de Pontevedra y de Vigo. En lo que va de temporada de gripe se notificaron 810 ingresos, la mayoría de ellos con virus tipo A.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha evitado hacer predicciones sobre la llegada del pico. En declaraciones a los medios este jueves en Ourense ha señalado que, dada la situación, sería "arriesgarse mucho".

Más allá de los datos, ha insistido en la idoneidad de las medidas preventivas como la vacunación y la mascarilla si se tienen síntomas respiratorios, entre otros.