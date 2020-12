Los grupos de la Cámara gallega demandan al Gobierno la creación de la especialidad de medicina de urgencias

PPdeG rechaza una iniciativa del PSdeG para que la Xunta analice la afectación de la pandemia en la capacidad de diagnóstico en oncología

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha aprobado este martes una iniciativa presentada de forma conjunta por los tres grupos con representación --PPdeG, PSdeG y BNG-- a través de la que reclaman que el Gobierno central cree la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, con tramitación "preferente" e "independiente" a la que corresponda a un nuevo decreto de troncalidad.

El texto, presentado en forma de proposición no de ley conjunta y que ha sido aprobado por unanimidad en la sesión, recoge una demanda que los grupos han coincidido al asegurar que "viene de lejos" y que fue reiterada por el presidente de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (SEMES), Manuel José Vázquez Lima, en su comparecencia en la comisión de reactivación puesta en marcha en el Parlamento de Galicia.

Entre otras cuestiones, en la iniciativa, los grupos subrayan que la pandemia motivada por la covid-19 puso de manifiesto la importancia que tienen estos servicios que prestan asistencia y cuidados de la mayor complejidad y que exigen estar convenientemente dimensionados en infraestructuras y adecuadamente dotados en número y capacitación de profesionales sanitarios.

En encargado en trasladar la posición del grupo mayoritario ha sido el que fuera conselleiro de Sanidade Jesús Vázquez Almuíña, quien ha considerado necesario darle "el empujón definitivo" a la creación de esta especialidad.

Almuiña, que ha recordado que él mismo trabajo como médico de urgencias, ha subrayado la importancia de la especialización para hacer frente a patologías tiempo dependientes, como los infartos de miocardio o los ictus.

Además, en un debate que ha contado con la presencia del actual titular de Sanidade, Julio García Comesaña, Almuíña ha aprovechado su intervención para despedirse todos los diputados de la Cámara gallega ante su toma de posesión el próximo viernes como presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, una despedida a la que los parlamentarios presentes en el Hemiciclo han dado respuesta con un aplauso.

En la sesión, la parlamentaria del BNG Montse Prado ha incidido también en el tiempo de recorrido que lleva esta petición. "Hay profesionales que llevan 30 años reclamando esta cuestión", ha manifestado.

Por ello, ha mostrado su deseo de que la medida de una vez por todas pueda ser aprobada sin las "excusas" que, en su opinión, ofrecieron distintas instituciones para que a día de hoy continúe sin ser una realidad.

Por su parte, el socialista Julio Torrado ha destacado que se busca adaptar el sistema nacional de salud a lo que considera una "reivindicación justa y legítima", "difícil pero necesaria".

Torrado ha lamentado que del año "2011 al 2018 se produjesen cero avances", un hecho que ha vinculado a que el Partido Popular "cambiase de opinión al respecto cuando le tocó gobernar" y ha trasladado el compromiso de su grupo a "solventar las reticencias" que pueda haber "a través del diálogo".

DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON CÁNCER

Por otra parte, en la sesión, los populares han rechazado una iniciativa defendida por el diputado socialista Julio Torrado que pedía instar a la Xunta a realizar un informe que analice la afectación de la pandemia de la covid-19 en la capacidad de diagnóstico en oncología.

El socialista ha advertido de la reducción del nivel de diagnóstico de este tipo de patologías en 2020 respecto a otros años. "Estamos tardando más en detectar", ha asegurado para avisar de que este hecho puede derivar en un incremento de la mortalidad.

La proposición ha contado con el apoyo del BNG, cuya diputada Iria Carreira ha denunciado las dificultades de los gallegos para recibir atención sanitaria de forma presencial y ha pedido "desconfinar" la Atención Primaria.

Con todo, la propuesta no ha salido adelante toda vez que los populares han votado en contra. La popular Encarna Amigo ha justificado el rechazado al asegurar que en Galicia "no se dejó de atender en ningún momento" a este tipo de pacientes.

Además, ha puesto en valor la reorganización emprendida por el Sergas para dar respuesta a la situación extraordinaria asistencial generada por la pandemia y ha sostenido que "en estos momentos todos los programas están de nuevo en marcha". "Hablamos de programas de atención al cáncer que creó este gobierno, como las vías rápidas o la garantía de tiempos máximos", ha indicado.

El rechazo de los populares ha sorprendido al socialista Julio Torrado, quien les ha replicado que no todo es "guerra" y ha considerado que "no es legítimo votar en contra" de esta petición. "Tengo la convicción de que alguien no se ha leído la iniciativa", ha afirmado.