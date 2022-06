La Guardia Civil sorprende al conductor de un ciclomotor que circulaba ebrio con un casco de ciclista en Abadín (Lugo)

LUGO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha sorprendido en el término municipal de Abadín (Lugo) al conductor de un ciclomotor que circulaba con un casco de ciclista y que obtuvo resultado positivo en la prueba de alcoholemia.

Según ha informado el Instituto Armado, el individuo fue interceptado a la altura del punto kilométrico 3,600 de la carretera LU-121 (O Santo-Moncelos), a su paso por Abadín. El conductor portaba un casco de ciclista, "el cual carece de la correspondiente homologación para el vehículo utilizado y que, además, se encontraba gravemente deteriorado, apreciándose a simple vista varias roturas", destacan las mismas fuentes.

Una vez interceptado el vehículo, los guardias civiles sometieron al conductor, vecino de Abadín, de 38 años de edad, a las pruebas regladas para determinar si pudiera encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, en las que obtuvo resultado positivo.

Al comprobar posteriormente la placa de matrícula del ciclomotor, los guardias constataron que éste figura de baja definitiva para la circulación desde el año 2009, y carece, por tanto, de seguro obligatorio e ITV, a lo que se añade la carencia de espejos retrovisores.

Por estos hechos se tramitaron boletines de denuncia, que fueron remitidos a la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo, al tiempo que se procedió a la inmovilización del vehículo a motor al no estar autorizada su circulación por las vías públicas.

ELEMENTOS HOMOLOGADOS

La Guardia Civil recuerda la "necesidad y obligatoriedad" de hacer uso de los "preceptivos elementos de seguridad homologados y en adecuadas condiciones de conservación", ya que el no hacer uso de los mismos es constitutivo de una infracción administrativa que conllevaría una sanción económica y, en la mayor parte de los casos lleva aparejada la detracción puntos del crédito asignado al permiso de conducción.

"Y lo que es más grave, el no hacer uso de estos elementos, el utilizar unos no homologados o que no estén en condiciones óptimas de uso, menoscaban su función de protección en caso de sufrir un siniestro vial, impidiendo o minimizando en su caso las lesiones que pudieran producirse", avisa.