Hallan en Marín (Pontevedra) el cuerpo sin vida de un hombre flotando en el mar

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han recuperado en la mañana de este lunes el cuerpo sin vida de un hombre que ha aparecido flotando en el mar en las inmediaciones de la playa de Loira, en Marín (Pontevedra).

Tal como informa el 112 Galicia, fueron unos marineros que se encontraban en la zona los que alertaron del hallazgo minutos antes de las 11.30 horas, recuperando el cadáver del agua.

Hasta el punto se desplazó una patrullera de la Guardia Civil, que acompañó a la embarcación donde estaba siendo trasladado el cuerpo hasta la zona de Aguete.

El 112 Galicia también avisó a Salvamento Marítimo, al Servicio de Guardacostas de Galicia, a la Policía Nacional y a la Policía Local de Marín.

Precisamente la Policía Nacional se hizo cargo del suceso, pese a que una vez en tierra solo se pudo confirmar el fallecimiento del hombre. Fuentes policiales han indicado a Europa Press que el varón carecía de documentación, por lo que todavía se desconoce su identidad.

Sin embargo, han apuntado que podría tratarse de un buceador, ya que portaba la ropa necesaria para practicar dicho deporte.