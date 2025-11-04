Hallan con vida en una zona de monte al hombre de 67 años desaparecido el lunes en O Porriño - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de 67 años que faltaba de su domicilio desde el mediodía del lunes ha sido hallado con vida este martes en una zona de monte, a unos 400 metros de su domicilio, en O Porriño.

Según ha informado la Guardia Civil, tras recibir la alerta de la desaparición, se organizó un operativo en la que participaron diferentes patrullas de la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil.

El operativo localizó al hombre sobre las 16,00 horas en una zona de monte con mucha maleza y zarzas, a unos 400 metros de su domicilio.

La Guardia Civil ha informado de que el hombre estaba consciente y que fue derivado a un centro hospitalario.