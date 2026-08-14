Herida leve una persona después de que un tren arrollase las ramas de un árbol mientras circulaba por Ortigueira

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida en la tarde de este viernes después de que un tren chocase contra un árbol mientras circulaba realizando el trayecto entre Ortigueira (A Coruña) y O Vicedo, en la provincia de Lugo.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, fue el propio centro de seguridad de Renfe el que alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, indicando que un tren había chocado contra un árbol, resultando herida una persona con lesiones en la cara.

Por su parte, el resto de los viajeros, alrededor de unos 30, estaban ilesos. Aunque el golpe dañó el cristal delantero del convoy, continuó hasta la estación de Ortigueira para asistir al pasajero herido.

Al respecto, Adif ha informado de que este incidente ha provocado que se interrumpa la circulación entre Ortigueira y Viveiro ante la caída de las ramas de un árbol sobre la infraestructura ferroviaria, afectando a los trenes de ancho métrico que circulan hasta Ribadeo.

"El personal de Adif está trabajando para restablecer la circulación lo antes posible", subrayó la empresa en la red social 'X'.