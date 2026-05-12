Herida una persona tras volcar con su vehículo en Teo (A Coruña)

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Una persona resultó herida tras volcar con su vehículo en Cacheiras, en el municipio coruñés de Teo, y los servicios de emergencias tuvieron que cortar el cinturón de seguridad para retirarla del vehículo.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 12.45 horas de este martes y hasta el punto se desplazaron los miembros de Protección Civil de la localidad que, junto con un profesional sanitario, ayudaron a la persona a salir del vehículo.

En el operativo también participaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, el GES Brión, la Policía Local y el Servicio Municipal de Protección Civil de Teo.

También fueron informados los Bomberos de Boiro, pero finalmente no tuvieron que intervenir.