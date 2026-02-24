Heridas dos menores tras ser atropelladas por un turismo en Santiago de Compostela

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos niñas han resultado heridas este martes tras sufrir un atropello en Santiago de Compostela, concretamente en la calle de O Restollal, según informa el 112 Galicia.

El suceso tuvo lugar diez minutos antes de las 18.00 horas de este martes y fue un particular quien contactó con la Central de Emergencias para informar del atropello y de que el coche interrumpía la circulación.

De este modo, se avisó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 --que evacuó a las dos menores--, a la Policía Local, los bomberos de la ciudad y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.