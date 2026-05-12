Heridas dos personas tras un accidente de tráfico en Folgoso do Courel (Lugo)

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia.
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Europa Press Galicia
Publicado: martes, 12 mayo 2026 9:22
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

   Dos personas resultaron heridas tras sufrir un accidente con su vehículo, el único implicado en el suceso, en la LU-651, a su paso por Vilamor, en el municipio lucense de Folgoso do Courel.

   Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 00:30 horas de este martes y el aviso fue recibido a través del sistema automático del teléfono de uno de los implicados.

   Ante esto, la central de emergencias solicitó la colaboración de los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Monforte, del GES de Quiroga, de la Guardia Civil de Tráfico, de los voluntarios de Protección Civil de Folgoso do Courel y de los servicios de mantenimiento de la carretera.

   Minutos después, uno de los heridos volvió a llamar al 112 Galicia y explicó que su acompañante estaba gravemente herido y posiblemente atrapado.

   Con todo, no fue necesario excarcelarlo y los profesionales sanitarios lo evacuaron en ambulancia al centro hospitalario de referencia.

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