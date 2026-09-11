Heridas dos personas que estaban sentadas en un banco tras caerles un árbol encima en A Coruña

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A CORUÑA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas que estaban sentadas en un banco resultaron heridas tras caerle un árbol encima en la rúa de Barcelona, en la ciudad de A Coruña.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 15.30 horas de este viernes y fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma e indicaron que ninguna persona estaba atrapada.

La central de emergencias movilizó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 a los agentes de la Policía Nacional y Local e informó a los bomberos municipales.