Heridas tres personas tras una colisión frontal entre dos vehículos en Lugo

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres personas resultaron heridas y una de ellas tuvo que ser excarcelada tras una colisión frontal enre dos vehículos en la N-540, a su paso por la parroquia lucense de Orbazai.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 21.45 horas del viernes y hasta el punto se desplazaron los profesionales sanitarios, los Bomberos de Lugo, la Guardia Civil y los servicios de mantenimiento de la carretera.

Una vez en el punto, los bomberos excarcelaron a uno de los implicado y tras ello fue evacuado junto a dos personas más al centro hospitalario de referencia.