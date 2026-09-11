Herido el conductor de una furgoneta que quedó atrapado tras chocar con un camión en Castro de Rei (Lugo)

Archivo - Colisión de un camión y un coche - AXEGA - Archivo

LUGO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una furgoneta ha resultado herido al chocar con un camión en Castro de Rei (Lugo). La colisión le dejó atrapado, por lo que necesitó la ayuda de efectivos de los bomberos de Vilalba, desplazados al punto, para salir.

El siniestro tuvo lugar poco antes de las 9,00 horas en la LU-120, al paso por Prevesos, Castro de Rei.

Según informa el 112, tras extraer la puerta de la furgoneta, que estaba bastante dañada, los efectivos del parque comarcal lograron sacar el herido para que recibiese la asistencia médica necesaria. Según indicaron los bomberos, presentaba varios traumatismos.

Así, fue atendido por una dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y, posteriormente, trasladado al centro hospitalario de referencia.

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y el personal de limpieza y mantenimiento de la vía, concretamente, de la Axencia Galega de Infraestruturas completaron este operativo. No hubo vertido de mercancía porque el camión iba vacío.