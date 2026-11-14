Herido un joven de 25 años tras sufrir un atropello de gravedad en A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años ha resultado herido tras sufrir un atropello de gravedad en A Coruña. Según los testigos, el conductor implicado se marchó del lugar de los hechos.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, pasados unos minutos de las 2.00 horas, varias personas contactaron para avisar de un atropello en la Avenida del Puerto de A Coruña. Todas ellas, coincidían en señalar la gravedad del impacto y urgían la asistencia sanitaria.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061,que, poco después, confirmaron el traslado de la persona herida, señalando que se trata de un joven de 25 años de edad.

Por su parte, los agentes de la Policía Local se ocuparon de recoger datos e información para poder investigar lo ocurrido.