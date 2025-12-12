Una herramienta permite explorar los primeros pasos del gallego impreso y manuscrito

El coordinador de la unidad de divulgación y contenidos digitales de CCG, Manuel Gago; la presidenta del Consello, Rosario Álvarez; y el editor de los textos de la obra 'Papés d'emprenta condenada, Ramón Mariño. - NICOLÁS SATRIANO

Proporcionar una búsqueda interactiva en los más 100 textos en gallego conocidos y producidos entre 1797 y 1846 es la "clave" de una herramienta que lanza el Consello da Cultura Galega (CCG).

Así lo ha explicado este viernes en su sede el coordinador de la unidad de divulgación y contenidos digitales del CCG, Manuel Gago, al tiempo que ha precisado que esta herramienta, bautizada como 'Papés d'emprenta condenada', recoge 105 textos que presentan los "primeros pasos del gallego impreso y manuscrito".

El cambio fundamental, según Gago, ha consistido en "convertir un libro en una aplicación". "No solo se intentaba presentar textos, sino que incorpora herramientas de análisis directamente en los propios cuerpos", ha subrayado el coordinador.

En concreto, esta nueva plataforma ofrece al usuario la posibilidad de que él mismo investigue los textos y obtenga información y análisis directamente.

Además, ha incidido Gago en que es un proyecto en el que se incorpora inteligencia artificial, lo que "permite una comprensión más amplia" y más rapidez a la hora de hacer las búsquedas.

"Fue un trabajo que ha requerido mucho esfuerzo, pero también fue un paso muy bonito y, de cierta forma, una artesanía digital", ha ensalzado.

EL PROYECTO

La iniciativa que se ha lanzado este viernes nace en 2000, cuando surge la intención de investigar el llamado 'Prerrexurdimento', etapa situada entre los Séculos Escuros y el Rexurdimento, y en la que se detectó una intensa actividad escrita en gallego.

Así las cosas, el desarrollo de 'Papés d'emprenta condenada' arrancó en 2008 con la publicación del primer volumen de la obra, que después se actualizaría en dos ediciones más --la última publicada en 2024-- y culminando en este archivo digital interactivo.

La presidenta del Consello, Rosario Álvarez, ha destacado el carácter colectivo de esta iniciativa al subrayar que las obras cobran "una nueva vida" gracias a la transformación que también permite añadir nuevas piezas y documentación.

Por otro lado, Ramón Mariño, el editor de los textos, ha recalcado que la aplicación, a través de la exploración del contenido, permite ver las preocupaciones de la Galicia del período, como por ejemplo el "enorme peso del universo eclesiástico".

En este sentido, el autor ha señalado que la relación entre la Iglesia y el Estado, la Inquisición o la Constitución son temas que se repiten en muchos de los textos, algo que se detecta mediante un recurso de nube de palabras, ahora disponible.