Un hombre amenaza en Lugo al personal de un local de hostelería y se niega a abonar la cuenta en otro

LUGO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Lugo tuvieron que intervenir en sendos locales de hostelería de la ciudad en relación a un hombre que en uno amenazó al personal y en el otro se negó a pagar la cuenta.

Los hechos se produjeron poco antes de las doce de la noche del viernes tras recibir el requerimiento por una persona que amenazaba a los trabajadores, comprobando que este mismo hombre llevaba causando varias molestas desde hacía varios días y que ya habían presentado denuncias.

Una hora después tuvieron que intervenir con el mismo individuo al negarse a abonar una cuenta de 116 euros por lo que fue requerida la persona que dio el aviso de los pasos a seguir para formalizar denuncia.

En otro orden de cosas, ya el sábado, agentes se desplazaron a un establecimiento de la calle Tui comprobando que, a las 08.40 horas, superaba el aforo permitido, con casi 40 personas interior cuando la capacidad máxima era de 25.

Además de proceder a la correspondiente denuncia, se identificó a una persona que, ante el dispositivo policial, se introdujo en la boca una sustancia, presuntamente un estupaficente. También fue denunciado otro cliente del local por increpar a los policías.

También se realizó inspección en locales de la calle Luis Seoane y Vilalba por no evitar que los clientes tomen las consumiciones fuera del local. Otro requerimiento se produjo en uno de la calle Mar Cantábrico por volumen de música superior al permitido.