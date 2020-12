Hosteleros de A Coruña denuncian "desprotección" en el inicio de un calendario de protestas

Un centenar de propietarios de negocios exigen ayudas y prevén que si vuelve a haber clausura en enero haya "cierres y despidos"

Alrededor de un centenar de hosteleros de A Coruña se han concentrado delante del edificio administrativo de la Xunta en la ciudad para denunciar la situación de "desprotección" a la que se enfrentan y el "descrédito" que sufren en relación a la pandemia de coronavirus.

Es la primera concentración de una serie para reclamar ante distintas administraciones públicas medidas que compensen el cierre de los locales durante varios períodos desde el inicio de la pandemia. "Seguimos en pie para reclamar lo que nos corresponde", explica Xabi Barral, un hostelero del Orzán.

El colectivo pide que les permitan "abrir y trabajar con responsabilidad" y acusan a los distintos gobiernos de cargarles con la situación sanitaria. "Hay un descrédito de la profesión: somos culpables de todo para tapar el desgobierno", reprocha Barral.

"Las promesas y ayudas no llegan y cada día estamos más ahogados", denuncian los hosteleros, que añaden que los impuestos o tasas "no paran de llegar". El colectivo advierte de que si en enero se vuelve a dictar la clausura de negocios, habrá "cierres y despidos". "No vamos a salvar la Navidad, nos intentamos salvar a nosotros mismos", lamenta.

CAMPAÑA

Los hosteleros temen un "annus horribilis" para 2021 y recuerdan que los propietarios de locales de ocio nocturno "llevan cerrados desde el 13 de marzo". "Reclamamos a las administraciones que no nos utilicen como medio por no atreverse a confinar a la población", añade Barral, que señala que "todo lo demás", en referencia a otro tipo de negocios, está abierto.

La campaña del colectivo continúa el viernes, ante la sede en A Coruña de la Tesorería General de la Seguridad Social para que se "paralice el cobro" de las cuotas de autónomos y el sábado, día 5, sigue en la Agencia Tributaria para pedir el "aplazamiento o fraccionamiento" de los impuestos.

Por último, el domingo se concentrarán en las cercanías del Ayuntamiento de A Coruña para exigir el "cobro inmediato" de las ayudas Presco y "mayor agilidad" en las gestiones municipales.