La huelga general en apoyo a Palestina suprime un tren A Coruña-Vigo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada por el sindicato CGT en apoyo a Palestina ha provocado la supresión del tren A Coruña-Vigo de las 8.00 horas, según ha confirmado Renfe a Europa Press.

Según estimaciones del sindicato, se han visto afectados unos 500 viajeros, ya que se trata de uno de los servicios de hora punta.

El tren no ha salido "al no presentarse parte de la tripulación de abordo", que ha secundado el paro. Por la legislación vigente en tema de huelga, no está permitido establecer servicios alternativos para estos casos.

Renfe ha informado por mensaje a los pasajeros con billete y también ha intensificado los anuncios por megafonía.