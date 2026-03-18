La huelga de médicos alcanza el 24% de respaldo en atención hospitalaria y el 4,73% en primaria, según Sanidade

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos en el turno de mañana de este miércoles ha alcanzado el 24,1% en atención hospitalaria y el 4,73% en atención primaria, según los datos recabados por la Consellería de Sanidade.

Así, en el conjunto de los dos niveles asistenciales, el seguimiento de la huelga ha llegado al 18,9%.

El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en el turno de mañana, ha alcanzado el 24,81%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento fue del 16,57%.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 24,8% en el caso del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 24,04% en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela; el 20,41% en el de Ferrol; el 19,8% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 23,46% en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense; el 23,63 % en el de Pontevedra; y el 30,8% en el de Vigo.

En el caso de los comarcales, el respaldo ha alcanzado el 7,84% en el Hospital Público de Cee; el 17,65% en el Hospital Público de Barbanza; el 15,97% en el de A Mariña; el 14,47% en el de Monforte de Lemos; el 6,56% en el de O Barco de Valdeorras; el 19,67% en el de Verín; y el 28,92% en el Hospital de O Salnés.

SEGUIMIENTO EN ATENCIÓN PRIMARIA

En lo que respecta al seguimiento en atención primaria, por áreas sanitarias, ha sido de 3,48% en la de A Coruña y Cee; 5,6% en la de Santiago de Compostela y Barbanza; 3,91% en la de Ferrol; 2,15% en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; 2,73% en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; 7,28% en la de Pontevedra y O Salnés; y 7,11% en la de Vigo.

Por su parte, en entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Texidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento en el turno de mañana ha conseguido el 3,61%.

Con todo, Sanidade ha subrayado que, en términos globales, la huelga ha alcanzado el 18,75% en la mañana de este miércoles.