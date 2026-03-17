La huelga de médicos ronda el 24% de respaldo en atención hospitalaria y el 5% en primaria, según Sanidade

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos en el turno de mañana de este martes ha alcanzado el 23,77% en atención hospitalaria y el 4,79% en atención primaria, según los datos recabados por la Consellería de Sanidade.

Así, en el conjunto de los dos niveles asistenciales, la huelga ha tenido un respaldo medio de 18,65%.

El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, ha alcanzado el 24,65%. En cuanto a los hospitales comarcales, el respaldo fue del 14,45%.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 23,42% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 21,58% en el de Santiago de Compostela; el 17,94% en el de Ferrol; el 23,9% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 23,97% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 24,46% en el de Pontevedra; y el 32,15% en el de Vigo.

En el caso de los comarcales, el respaldo ha alcanzado el 8% en el Hospital Público de Cee; el 14,71% en el Hospital Público de Barbanza; el 13,45% en el Hospital Público de A Mariña; el 14,47% en el Hospital Público de Monforte de Lemos; el 11,48% en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; el 11,48% en el Hospital Público de Verín; y el 23,81% en el Hospital de O Salnés.

SEGUIMIENTO EN ATENCIÓN PRIMARIA

En lo que respecta al seguimiento en atención primaria, por áreas sanitarias, ha sido de un 3,99% en la de A Coruña e Cee; 5,85% en la de Santiago de Compostela e Barbanza; 3,91% en la de Ferrol; 2,42% en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; 1,81% en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; 8,74% en la de Pontevedra e O Salnés; y 6,72% en la de Vigo.

Por su parte, en entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento en el turno de mañana ha alcanzado el 2,38%.