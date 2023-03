Identifican en Lugo a un hombre multireincidente por conducir sin permiso y de forma irregular

LUGO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Lugo han identificado a un hombre multirreincidente por conducir sin permiso de circulación y de forma irregular.

Según ha informado la Policía, en la tarde del 1 de marzo, la Unidad de Territorial de Policía de Barrio intensificó los controles de seguridad del centro, en el que detectaron en el Camiño Real la "circulación irregular" de un vehículo.

Al ser detenido, pudieron comprobar que el conductor carecía de permiso de circulación por condena judicial, por lo que se instruyeron diligencias por un delito contra la seguridad vial. El vehículo fue inmovilizado.

Además, los agentes comprobaron que el vehículo tampoco tenía el seguro obligatorio y su titular no había presentado la ITV en el plazo debido, por lo que se abrió también un expediente sancionador con multa de 1.700 euros.

Este conductor, explica la Policía Local, es multirreincidente, ya que fue interceptado por efectivos en diferentes fechas: julio de 2022, por un delito contra la seguridad viaria por conducir con altas tasas de alcohol; septiembre de 2022, por un delito contra la seguridad viaria por carecer de permiso; febrero de 2023, por carecer de permiso por resolución judicial; y 19 de febrero, de nuevo por un delito contra la seguridad viaria por conducir sin permiso y arrojar una tasa de alcohol en las pruebas de alcoholemia superior a la permitida.

Por otro lado, en este dispositivo la Policía Local detectó a un conductor profesional que lanzó un resultado positivo de 0,29 mg/l en las pruebas de alcoholemia a las que fue sometido, cuando la tasa máxima es de 0,15mg/l, por lo que se abrió un expediente sancionador con multa de 500 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso de conducir.

Adicionalmente se detectaron cinco vehículos cuyos propietarios no presentaban la ITV en el plazo debido; seis vehículos que no contaban con seguro de coche; un vehículo cuyo conductor no había realizado el cambio de un permiso extranjero; y fue denunciado e interceptado el conductor de un patinete eléctrico por circular dos personas encima.