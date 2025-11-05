Un impacto de aves provoca un retraso de más de diez horas en un vuelo entre A Coruña y Barcelona

A CORUÑA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un impacto de unas aves ha provocado que un vuelo operado por la compañía Vueling que tenía previsto salir del aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, a las 9,10 horas de la mañana de este miércoles sufriese un retraso de más de diez horas.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la compañía, el vuelo operaba la ruta A Coruña-Barcelona pero el impacto de las aves causó un problema técnico por el que los pasajeros tuvieron que ser reubicados en un nuevo vuelo que tenía previsto salir a las 19,25 horas del mismo aeropuerto.

Estas fuentes han explicado que la compañía ofreció a los pasajeros la cobertura de los gastos por dietas ocasionados por este retraso.