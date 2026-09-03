Incautadas 11 plantas de marihuana en Mondariz (Pontevedra)

Plantas incautadas en Mondariz. - GUARDIA CIVIL DE PONTEVEDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre como presunta autora de un delito contra la salud pública, relacionado con el cultivo de marihuana, tras localizar una plantación en una finca situada en el municipio pontevedrés de Mondariz.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la actuación tuvo lugar después de que los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de una plantación de cannabis en una finca.

Después de las comprobaciones realizadas, los agentes localizaron en el interior de la finca 11 plantas de marihuanas, que fueron intervenidas con autorización del propietario del terreno.

El hombre, de 51 años, fue citado en dependencias de la Guardia Civil en calidad de investigado, por un supuesto delito de tráfico de drogas, en su modalidad de cultivo de cannabis. Las diligencias instruidas feuron remitidas a la autoridad judicial competente.