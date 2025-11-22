Incautados 175 kilos de vieiras y 25 de centollas en Mugardos (A Coruña), a 22 de noviembre de 2025. - GUARDIA CIVIL

A CORUÑA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto de Mugardos, en colaboración con el Puesto de Fene, ha incautado 175 kilogramos de vieiras y 25 de centollas en Mugardos (A Coruña). El decomiso, realizado dentro de un servicio de prevención del marisqueo furtivo, se produjo momentos después de que cuatro individuos cargasen el producto en un coche.

Efectivos de ambas unidades, mientras realizaban estas labores de vigilancia, observaron cómo tres personas se apeaban de un vehículo y se distribuían en las cercanías del mismo en "actitud vigilante", según informa la Guardia Civil. Ante la sospecha de que estas personas pudiesen estar realizando alguna actividad ilícita, los agentes permanecieron en la zona.

Tras un breve periodo de tiempo, los efectivos observaron cómo un cuarto hombre salía del agua con varios bultos voluminosos, que introdujeron en el vehículo. Entonces, divideron el grupo en dos: uno abandonó la zona a pie y el otro emprendió su marcha en el vehículo.

Los guardias civiles interceptaron el coche y procedieron a su inspección, en la que hallaron bolsas de red grandes con vieiras en su interior y otra con centollas, una botella de buceo y un cinturón de plomos.

Finalmente, la Guardia Civil confeccionó las correspondientes denuncias e incautó los efectos hallados y el vehículo utilizado. Para ello, solicitó la colaboración del Servizo de Gardacostas para el pesaje de las especies incautadas, que dio como resultado un total de 175 kg de vieiras y 25 de centollas.