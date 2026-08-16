Un incendio en un autobús con pasajeros se propaga al monte en San Cristovo de Cea y obliga a cortar la AG-53

Un incendio en un autobús con pasajeros se propaga al monte en San Cristovo de Cea (Ourense) y obliga a cortar la AG-53, a 16 de agosto de 2026.- GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO

OURENSE, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un autobús con pasajeros originado esta tarde en la AG-53, a su paso por San Cristovo de Cea (Ourense), se ha propagado hacia el monte, aunque ya está estabilizado. Además, la autovía permanece cortada por el momento entre los kilómetros 65 y 73, según la DGT.

Los hechos se produjeron pasadas las 17.45 horas en la parroquia de Lamas. Entonces, ardió la parte trasera de este vehículo de transporte de viajeros, pese a que ninguna de las 63 personas que viajaban en él resultó herida, en base a la información recogida por el 112 Galicia y la Guardia Civil.

No obstante, ambos organismos han confirmado que el fuego se propagó al monte. Por su parte, la Consellería de Medio Rural registró un incendio forestal en la misma parroquia a las 17.51 horas y que dio por estabilizado poco tiempo después, a las 18.30 horas.

El incidente ha movilizado a un amplio operativo de emergencias, conformado por los Bomberos de O Carballiño, Protección Civil y la Guardia Civil de Tráfico, que es responsable de controlar el corte de tráfico realizado en sentido Ourense. Además, la Xunta ha desplazado para la extinción del incendio forestal a tres agentes, cuatro brigadas, dos motobombas, dos técnicos, dos helicópteros y dos aviones.