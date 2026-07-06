Un incendio calcina un chiringuito en la playa de A Lapa, en Sanxenxo (Pontevedra)

Un incendio calcina un chiringuito en la playa de A Lapa, en Sanxenxo (Pontevedra)
Un incendio calcina un chiringuito en la playa de A Lapa, en Sanxenxo (Pontevedra) - REMITIDA SANXENXO
Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 6 julio 2026 9:40
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   PONTEVEDRA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Un incendio registrado a primera hora de este lunes ha calcinado el chiringuito Pé na Praia, en la playa de A Lapa, en el municipio pontevedrés de Sanxenxo.

   Según han informado fuentes municipales, el origen del incendio fue en la cocina y las llamas ocasionaron importantes daños materiales.

   Hasta el lugarse desplazaron Emerxencias Sanxenxo, la Policía Local y los bomberos de Sanxenxo.

   La Guardia Civil investiga el suceso.

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